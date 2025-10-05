تازہ تر ین
وزیراعلیٰ کے پی کی ایمل ولی خان کو سکیورٹی فراہم کرنےکی ہدایت

پشاور: وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے عوامی نیشنل پارٹی کے صدر  ایمل ولی خان کو مکمل سکیورٹی فراہم کرنےکی ہدایت کر دی۔ 

ترجمان وزیراعلیٰ کے پی فراز مغل نے کہاکہ ایمل ولی خان سے سکیورٹی واپس لینےکا فیصلہ وفاقی حکومت کا ہے تاہم علی امین گنڈاپور نے آئی جی خیبر پختونخوا کو سکیورٹی ہرصورت برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔

ترجمان نے کہاکہ ایمل ولی خان کےخاندان کو پہلے بھی نشانہ بنایا گیا، سکیورٹی میں کمی ممکن نہیں، انسانی جان کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔

دوسری جانب گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے بھی کہاکہ وہ ایمل ولی سے سکیورٹی واپس لینے کے خلاف ہیں، سیاسی لیڈرز کو تھریٹ ہیں تو سکیورٹی ملنی چاہیے۔

واضح رہے کہ گزشتہ روز  عوامی نیشنل پارٹی کے صدر ایمل ولی نے کہا تھا کہ وفاقی حکومت نے میری اور میرے خاندان کی سکیورٹی واپس لے لی ہے، مجھے یا خاندان کے ساتھ کچھ ہوا تو ذمہ دار وفاقی حکومت ہوگی۔


