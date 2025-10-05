پی ٹی اے سے تصدیق شدہ آئی فون 17 سیریز لانچ کردی گئیں، قیمت جانیے

آئی فون 17 سیریز کو باضابطہ طور پر پاکستان میں ایپل کے واحد مجاز تقسیم کار مرکنٹائل کے ذریعے پاکستان میں لانچ کردیا گیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق آئی فون کی نئی سیریز میں چار ماڈلز، آئی فون 17، آئی فون 17 پرو، آئی فون 17 پرو میکس اور الٹرا سلم آئی فون ایئر شامل ہیں۔
تمام ماڈلز پی ٹی اے سے منظور شدہ اور مقامی نیٹ ورکس کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ خریداروں کو پی ٹی اے کی رجسٹریشن کے لیے کوئی اضافی چارجز ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
مرکنٹائل نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ تمام ماڈلز باضابطہ وارنٹی اور بعد از فروخت سپورٹ کے ساتھ لانچ کیے گئے ہیں جو مستند چینلز کے ذریعے خریداری کرنے والے صارفین کے لیے سکون کا باعث بنیں گے۔
ذیل میں پی ٹی اے سے منظور شدہ آئی فون 17 سیریز کی قیمتیں بھی قارئین کیلئے پیش ہیں۔
آئی فون 17
256 جی بی – 399,000 پاکستانی روپے
512 جی بی – 482,500 پاکستانی روپے
آئی فون 17 پرو
256 جی بی – 520,500 پاکستانی روپے
512 جی بی – 603,500 پاکستانی روپے
1 ٹی بی 686,500 پاکستانی روپے
آئی فون 17 پرو میکس
256 جی بی – 565,000 پاکستانی روپے
512 جی بی – 648,500 پاکستانی روپے
1 ٹی بی – 732,000 پاکستانی روپے
2 ٹی بی – 898,500 پاکستانی روپے
آئی فون ایئر
256 جی بی – 480,000 پاکستانی روپے
512 جی بی – 563,000 پاکستانی روپے
1 ٹی بی – 646,500 پاکستانی روپے