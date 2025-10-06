تازہ تر ین
سائنس و ٹیکنالوجی

چین نے پہلا اُڑنے والا ونڈ ٹربائن بنا لیا

چین نے بجلی پیدا کرنے والا ایک ایسا وِنڈ ٹربائن تیار کیا ہے جو اُڑ سکتا ہے۔

اس ونڈ ٹربائن کو S1500 کا نام دیا گیا ہے۔ یہ زمین سے بلند ہو کر ہوا سے بجلی پیدا کرتا ہے۔ اسے بنانے والی کمپنی SAWES Energy Technology Co. Ltd. ہے اور اس کے اشتراک میں سنگھوا یونیورسٹی اور چینی اکیڈمی آف سائنسز کے دیگر تحقیقی ادارے شامل ہیں۔

ایس 1500 کا سائز تقریباً 60 میٹر لمبا، 40 میٹر چوڑا اور 40 میٹر اونچا ہے۔ اس میں 12 جنریٹر یونٹس ہیں، ہر ایک 100 کلو واٹ کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کُل مل کر تقریباً 1.2 میگاواٹ کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔

تاہم اس سے پیدا ہونے والی بجلی زمین تک تار کیبل کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے کیونکہ یہ خود اس قابل نہیں ہے۔ اس کا مواد اور ساختی لاگت کم ہے کیونکہ یہ انفلیٹیبل ہے اور روایتی زمینی یا سمندر کے ٹربائنز کی طرح ٹاور یا گہرائی سے بنیاد بنانے کی ضرورت نہیں جس سے ساختی اخراجات کم ہوتے ہیں۔

یہ یونٹس جلدی سے مختلف جگہوں پر منتقل کیے جا سکتے ہیں، خاص طور پر گیلے علاقوں، دور دراز جزائر، ریگستان یا کان کنی کے علاقوں میں۔

رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ نظام روایتی زمینی ٹربائنز کے مقابلے میں مواد میں تقریباً 40٪ کمی اور بجلی فی کلوواٹ-گھنٹہ کی لاگت میں تقریباً 30٪ کمی لا سکتا ہے۔


اہم خبریں
غزہ جنگ میں دو سال میں کتنے اسرائیلی فوجی مارے گئے؟ تفصیلات جاری
پاکستان نے جنوبی افریقا کیخلاف ٹیسٹ اسکواڈ مختصر کردیا، 2 کھلاڑی ریلیز
فرانسیسی وزیراعظم نے 26 روز بعدہی عہدے سے استعفیٰ دیدیا
پاکستان دنیا کی ابھرتی معیشتوں میں دوسرے نمبر پر، دیوالیہ ہونے کے خدشات کم ہوگئے: بلوم برگ
انڈونیشیا میں اسلامک اسکول کی عمارت گرنے کا حادثہ، اموات کی تعداد 54 ہوگئی
پاکستان کی حمایت میں پوسٹ غداری نہیں، بھارتی ہائیکورٹ کا شہری پر مقدمہ ختم کرنیکا حکم
بھارت دوبارہ میزائل حملہ کرسکتا ہے، خاص نظر رکھنا ہوگی: جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ
عمر ایوب، شیخ وقاص اکرم اور زرتاج گل کو گرفتار کرکے پیش کرنے کا حکم
وزیراعظم کا دورہ ملائیشیا؛ تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق
اقتدار چھوڑو ورنہ صفحۂ ہستی سے مٹ جاؤ گے، ٹرمپ کا حماس کو الٹی میٹم
ملائیشیا کے وزیراعظم نے ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے پر تحفظات کا اظہار کردیا
انگلی توڑنے جیسے بیان سے نہیں ڈرتے، پنجاب حکومت کا اصل ٹارگٹ وفاق ہے: شرجیل میمن
حماس کا غزہ کا انتظام عبوری فلسطینی انتظامیہ کے سپرد کرنے پر آمادگی، پاکستان کا خیر مقدم
افغانستان سے متعلق 4 ملکی اجلاس 6 اکتوبر کو روس میں ہوگا،افغانستان کی صورتحال پر غور ہوگا
بھارت اور چین کے درمیان 5 سال بعد براہِ راست پروازوں کی بحالی
پیپلز پارٹی اور مریم نواز کے درمیان بڑھتی کشیدگی، وزیراعظم کی نواز شریف سے صلح کرانے کی درخواست





دلچسپ و عجیب
ایڈیڈاس نے پالتو جانوروں کے کپڑے متعارف کرائے
ایڈیڈاس نے چھوٹے پالتو جانوروں کیلئے بھی کپڑے متعارف کرادیے
دنیا کا سب سے زیادہ شور شرابے والا خطہ کونسا ہے؟
جسم کے بجائے چینی نوجوانوں میں ٹوتھ ٹیٹوز کا رجحان مقبول، یہ کتنی قیمت پر تیار ہوتے ہیں؟
بھارتی عدالت میں ڈاکٹروں کی رائٹنگ سے متعلق کیس کی سماعت، جج کی انوکھی ہدایت
ثنا جاوید کیساتھ طلاق کی افواہیں؛ شعیب ملک کا ردعمل سامنے آگیا
زور کی جمائی لینے پر برطانوی خاتون کی گردن ’ٹوٹ‘ گئی
گلوکار زوبین گارگ کو کس نے قتل کی سازش کر کے زہر دیا؟
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain