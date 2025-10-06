چین نے پہلا اُڑنے والا ونڈ ٹربائن بنا لیا

چین نے بجلی پیدا کرنے والا ایک ایسا وِنڈ ٹربائن تیار کیا ہے جو اُڑ سکتا ہے۔
اس ونڈ ٹربائن کو S1500 کا نام دیا گیا ہے۔ یہ زمین سے بلند ہو کر ہوا سے بجلی پیدا کرتا ہے۔ اسے بنانے والی کمپنی SAWES Energy Technology Co. Ltd. ہے اور اس کے اشتراک میں سنگھوا یونیورسٹی اور چینی اکیڈمی آف سائنسز کے دیگر تحقیقی ادارے شامل ہیں۔
ایس 1500 کا سائز تقریباً 60 میٹر لمبا، 40 میٹر چوڑا اور 40 میٹر اونچا ہے۔ اس میں 12 جنریٹر یونٹس ہیں، ہر ایک 100 کلو واٹ کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کُل مل کر تقریباً 1.2 میگاواٹ کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔
تاہم اس سے پیدا ہونے والی بجلی زمین تک تار کیبل کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے کیونکہ یہ خود اس قابل نہیں ہے۔ اس کا مواد اور ساختی لاگت کم ہے کیونکہ یہ انفلیٹیبل ہے اور روایتی زمینی یا سمندر کے ٹربائنز کی طرح ٹاور یا گہرائی سے بنیاد بنانے کی ضرورت نہیں جس سے ساختی اخراجات کم ہوتے ہیں۔
یہ یونٹس جلدی سے مختلف جگہوں پر منتقل کیے جا سکتے ہیں، خاص طور پر گیلے علاقوں، دور دراز جزائر، ریگستان یا کان کنی کے علاقوں میں۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ نظام روایتی زمینی ٹربائنز کے مقابلے میں مواد میں تقریباً 40٪ کمی اور بجلی فی کلوواٹ-گھنٹہ کی لاگت میں تقریباً 30٪ کمی لا سکتا ہے۔