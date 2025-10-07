تازہ تر ین
رواں سال کا پہلا سپر مون، پاکستان میں بھی نظارہ جاری

رواں سال کا پہلا سپرمون جاری ہے جو پاکستان میں بھی دیکھا جارہا ہے، رواں برس تین سپر مون دیکھے جائیں گے۔

پاکستان کے خلائی تحقیقاتی ادارے سپارکو کے مطابق اس سال تین سْپر مْونز ہوں گے جن میں سے پہلا سْپر مْون دیکھا جارہا ہے، یہ سپرمون رات 8بج کر47 منٹ پر شروع ہوچکا ہے جو صبح کا سورج طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے تک دیکھا جاتا رہے گا۔

آج کا سْپر مْون زمین سے 2 لاکھ 24 ہزار 599 میل کے فاصلے پر ہے جوکہ عام مکمل چاند کے مقابلے میں 6.6 فیصد بڑا اور 13 فیصد زیادہ روشن ہے۔ سال کا سب سے روشن سْپر مْون نومبر میں متوقع ہے، جب چاند زمین سے صرف 2 لاکھ 21 ہزار 817 میل کے فاصلے پر ہوگا۔

سائنس کہتی ہے جب پورا چاند اپنے مدار کے دوران زمین کے قریب ترین مقام پر آتا ہے، تو یہ بڑا اور روشن دکھائی دیتا ہے، جسے عام طور پر ‘سپر مون’ کہا جاتا ہے۔ ایک سپر مون کو کسی بھی دوسری رات میں چاند سے کہیں زیادہ بڑا اور بہت زیادہ روشن ہونے کے طور پر ریکارڈ کیا جاتا ہے۔

سپرمون کا قدرتی مظہر نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہاہے، اس کے بعد مزید 2سْپر مْونز 5 نومبر اور 5 دسمبر کو آسمان پر جلوہ گر ہوں گے۔ اورآسمان پر خوبصورت نظارہ پیش کریں گے۔


