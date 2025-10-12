تازہ تر ین
حکومت پنجاب ٹی ایل پی سے مذاکرات کرے، طاقت مسئلے کا حل نہیں، لیاقت بلوچ

لاہور:

نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ کا حکومت پنجاب ٹی ایل پی سے مذاکرات کرے اور ٹی ایل پی کے جائز مطالبات تسلیم کیے جائیں، طاقت کسی مسئلے کا حل نہیں۔

سینیئر صوبائی وزیر پنجاب مریم اورنگزیب سے ٹیلیفونک رابطہ کرتے ہوئے نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ نے ٹی ایل پی کے مارچ سے متعلق گفتگو کی۔

نائب امیر جماعت اسلامی نے سینیئر صوبائی وزیر سے گفتگو میں کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف تک ہمارا پیغام پہنچائیں۔

مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب ٹی ایل پی سے مذاکرات کے لیے رابط کر رہی ہے، صوبائی وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق ٹی ایل پی کی قیادت سے مذاکرات کے لیے رابطہ کر رہے ہیں۔

قبل ازیں، اپنے بیان میں لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ تحریک لبیک کے احتجاجی مارچ کو سبوتاژ کرنے اور پرتشدد بنانے کی ذمّہ دار پنجاب حکومت ہے، تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات اور جائز مطالبات تسلیم کیے جائیں۔

لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ افغانستان کا بھارت سے قرب افغان عوام کی مرضی کے خلاف ہے۔

نائب امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ سعودی عرب کی پاکستان میں سرمایہ کاری خوش آئند ہے، سعودی عرب کی پاکستان میں سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں۔


