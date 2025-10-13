تازہ تر ین
ملکی سمندری تاریخ میں اہم سنگ میل: سب سے بڑا کنٹینربردار جہاز ساؤتھ ایشیا پاکستان ٹرمینل پر لنگر انداز

دنیا کے جدید ترین اور سب سے بڑے کنٹینربردار جہازوں میں سے ایک ایم ایس سی مِکول ساؤتھ ایشیا پاکستان ٹرمینل پر لنگر انداز ہوگیا۔

وفاقی وزیر بحری امور جنید انوارچوہدری نے کہا کہ 400 میٹر لمبا اور 24ہزار ٹی ای یو ایس گنجائش والا جہاز برتھ کرلیا گیا ہے اور ایم ایس سی مِکول کی آمد پاکستان کے لیے تاریخی لمحہ ہے۔

انہوں نے بتایا کہ ایم ایس سی مِکول دنیا کے جدید ترین کنٹینر جہازوں میں شامل ہے جسے ساؤتھ ایشیا پاکستان ٹرمینل نے کامیابی سے ہینڈل کیا۔

جنید انوار کا کہنا تھا کہ اس اہم سنگِ میل کی بدولت بین الاقوامی شپنگ لائنز کا پاکستان کی بندرگاہی صلاحیت پر اعتماد بڑھا ہے، پاکستان ابھرتی ہوئی شپنگ منزل بن رہا ہے اور میری ٹائم سیکٹر معیشت کی مضبوط بنیاد بنے گا۔


