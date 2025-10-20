تازہ تر ین
میں نے کرپشن کے سارے راستے بند کردیئے‘ لوگ آج پنجاب کی ترقی کی مثال دیتے ہیں، مریم نواز

 وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ میں نے کرپشن کے تمام راستے بند کر دیئے ہیں، یہ اللہ کی دین اور شکر ہے آج لوگ پنجاب کی مثال دیتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ضلع اوکاڑہ کے علاقہ دیپالپور میں فلڈ کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس بار پنجاب میں تاریخ کا بدترین سیلاب آیا، بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے شہریوں کا ہر قسم کا نقصان ہوا، جو قیامت کے مناظر دیکھے وہ تکلیف دہ تھے اور دل دہل جاتا ہے، آپ سب ان خاندانوں میں سے ہیں جنہوں نے یہ تکلیف دیکھی ہے جنہوں نے یہ قیامت کے مناظر دیکھے ہیں، کسی کی فصلوں کا نقصان ہوا، کسی کے جانور بہہ گئے، کسی کا گھر تباہ ہوا لیکن اس بدترین سیلاب کے باوجود پنجاب حکومت نے سیلاب متاثرین کی تاریخی خدمت کی ہے۔

مریم نواز کا کہنا ہے کہ آفت کے دوران آپ کی وزیراعلیٰ اور حکام ایک دن دفتر میں نہیں بیٹھے بلکہ سب نے آفت زدہ علاقوں میں رہ کر خدمت کی، اللہ کا شکر ہے کہ آج چیک تقسیم کررہے ہیں اور دوبارہ آبادکاری کا سفر شروع ہوگیا، آپ کی گھروں کو واپسی پر آپ سے زیادہ میں خوش ہوں، 10 ہزار افراد کو سروے پر لگایا اور لوگوں کے نقصان کا ازالہ کرنا شروع کردیا ہے، میری موجودگی میں پنجاب کے عوام کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔

وزیراعلیٰ پنجاب کہتی ہیں کہ ہم نے متاثرین کو مہمان سمجھا اور ہر طرح کی خدمت کی، ہم نے سب کچھ اپنے پیسے سے کیا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا اور عوام کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا، آج عزت کے ساتھ متاثرین کو گھروں کو واپس بھیج رہے ہیں، متاثرین کی بحالی کے لیے 100 ارب روپے رکھے ہیں جس کی شفافیت سے تقسیم ہوگی، متاثرین کے لیے 71 ہزار بینک اکاؤنٹس بنائے ہیں، آج سب پنجاب کی مثال دے رہے ہیں، جو ترقی بڑے شہروں میں آتی ہے وہ چھوٹے شہروں میں بھی آنی چاہیئے۔


پاک افغان بارڈر اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں کھلنے کا امکان
کراچی؛ انٹرپول کی مدد سے ماسی گینگ کا سرغنہ گرفتار
وزیراعظم شہباز شریف کی دنیا بھر میں ہندو برادری کو دیوالی کی مبارکباد؛ خصوصی پیغام
خیبرپختونخوا: عام انتخابات میں عوامی مینڈیٹ کا ساتھ نہ دینے والے افسران کیخلاف کارروائی کا فیصلہ
نئے وزیراعلیٰ کے پی سہیل آفریدی اب تک کابینہ تشکیل نہ دے سکے، اہم فیصلوں میں تاخیر
لاہور کا فضائی معیار انتہائی خراب، آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آگیا
پاکستان نے پہلی بار ورلڈ شیفس ایشیا پریذیڈنٹس فورم کی میزبانی جیت لی
کروڑوں کے اثاثے، سوشل میڈیا پر شاہانہ زندگی کی نمائش، 20 سے زائد ٹیکس چوروں کی نشاندہی ہوگئی
ہانگ کانگ میں کارگو طیارہ رن وے سے پھسل کر سمندر میں جاگرا، 2 افراد ہلاک
بھارت نے روسی تیل کی خریداری نہ روکی تو بھاری ٹیرف جاری رہیں گے: ٹرمپ
مدارس کیخلاف پروپیگنڈا کیا جارہا ہے اور انہیں توڑنے کی سازش کی جارہی ہے: مولانا فضل الرحمان
گرین لائن پر کام جلد شروع ہونیوالاہے، منصوبہ جامع کلاتھ کے قریب ختم ہوگا: ترجمان وفاقی حکومت
امریکی نائب صدر اور ٹرمپ کے داماد غزہ امن معاہدہ بچانے کیلئے اسرائیل روانہ
غزہ میں 42 فلسطینیوں کا خون بہانے کے بعد اسرائیل نے جنگ بندی معاہدہ بحال کر دیا
دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور دوسرے نمبر پر آگیا





5 کروڑ سے زائد خرچ کرکے 400 پلاسٹک سرجریاں کروانے والی خاتون
ہوٹل کے کمرے میں جنات تھے، اداکارہ حرا سومرو نے دل دہلا دینے والا واقعہ سُنا دیا
کون کون میت پر آتا ہے؟ یہ دیکھنے کیلئے شہری نے اپنی موت کا ڈرامہ رچالیا
پیرس کے میوزیم سے فلمی انداز میں تاریخی زیورات چوری
نیلی آنکھوں والے بچے کی پیدائش کیلئے خاتون نے اپنی ہی آنکھیں تبدیل کروالیں
ماں نے صفائی کیلئے کیوں ڈانٹا؟ لڑکی غصے میں موبائل ٹاور پر چڑھ گئی
اے آئی پر ’معجزاتی دعائیں‘تخلیق کرکے لوگوں کو بیچنے والا گروہ گرفتار
امریکا: چیٹ جی پی ٹی نے خاتون کو ایک لاکھ ڈالر جتوا دیے
