وزیراعظم شہباز شریف کی دنیا بھر میں ہندو برادری کو دیوالی کی مبارکباد؛ خصوصی پیغام

اسلام آباد:
وزیرِ اعظم نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہندو برادری کو دیوالی مبارک باد دیتے ہوئے خصوصی پیغام جاری کیا ہے۔
شہباز شریف نے اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ روشنیوں کا تہوار دیوالی، روشنی کی تاریکی اور امید کی مایوسی پر فتح کے جشن کی عکاسی کرتا ہے۔ اس موقع پر آئیں ہم سب مل کر مستقبل کو مثبت سوچ اور اتحاد کے نظریے سے دیکھیں۔ پاکستانی ہونے کے ناتے ہم اپنے معاشرے میں تنوع پر فخر کرتے ہیں، جو ہمارے قومی دھارے کو مزید مضبوط بناتا ہے اور ہماری مشترکہ ثقافت کو تقویت بخشتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ دیوالی کے موقع پر میں پاکستان میں ہندو برادری کی گرانقدر خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جن کا ہمارے سماجی، اقتصادی اور سیاسی شعبوں میں کردار ہماری قوم کو مضبوط بنا رہا ہے۔ پاکستان میں عقائد کا تنوع ہمارے لوگوں کے درمیان اتحاد کا حقیقی ذریعہ ہے۔
وزیراعظم کا اپنے پیغام میں مزید کہنا تھا کہ ہندو اور دیگر اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کو اپنے ملک کی ترقی کے لیے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتے ہوئے دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ بابائے قوم قائداعظم محمد علی جناح نے ایک ایسے ہی پاکستان کا تصور دیا تھا، جہاں تمام برادریوں کو بلا تفریق مذہب، نسل یا ذات کے برابری اور آزادی حاصل ہو۔
شہباز شریف نے کہا کہ حکومت ان اقدار کو برقرار رکھنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ پاکستان میں ہر کمیونٹی کو ان کے عقائد سے قطع نظر مساوی حقوق اور یکساں ترقی کے مواقع حاصل ہوں۔
انہوں نے کہا کہ ہماری یہ دعا ہے کہ روشنیوں کا یہ تہوار آپ کی زندگیوں میں امن و خوشحالی لائے اور ہمارے ملک میں تمام مذاہب کے لوگوں کے درمیان اتحاد اور بھائی چارے کے مضبوط رشتوں کو پروان چڑھائے۔دیوالی مبارک۔
سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی جانب سے مبارکباد
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی جانب سے دیوالی کے موقع پر ہندو برادری کو مبارکباد دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیوالی کے پرمسرت موقع پر ہندو برادری کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیوالی کا تہوار روشنی، خوشی اور امید کی علامت ہے۔
شرجیل میمن نے کہا کہ یہ تہوار ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اندھیرے پر روشنی اور نفرت پر محبت کی جیت ہمیشہ ہوتی ہے۔ سندھ کی سرزمین میں ہر مذہب اور برادری کے لوگ برسوں سے بھائی چارے، رواداری اور باہمی احترام کے ساتھ رہ رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اسی رواداری اور مساوات کے فلسفے پر یقین رکھتی ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو شہید کا مشن رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے ہمیشہ صوبے میں اقلیتی برادریوں کے حقوق کے تحفظ اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں۔
سینئر صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ صوبے میں مذہبی ہم آہنگی، رواداری اور امن کے فروغ کے لیے ہمیشہ پرعزم رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت تمام مذاہب اور برادریوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے پر یقین رکھتی ہے۔
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مبارکباد
دریں اثنا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے بھی دیوالی کے موقع پر ہندوبرادری کے لیے خصوصی پیغام دیتے ہوئے انہیں مبارک باد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیوالی کا دیپ محبت کی جوت جگاتا ہے۔ باہمی محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔
مریم نواز نے کہا کہ اقلیتوں کے لیے اسپیشل مینارٹی کارڈ کا اجرا کردیا ہے۔ محفوظ پنجاب ویژن کے تحت مینارٹی ورچوئل پولیس اسٹیشن بھی قائم کررہے ہیں۔ پاکستان ایک خوبصورت گلدستہ ہے جس میں مختلف مذاہب کے لوگ اخوت و بھائی چارے سے رہتے ہیں۔
گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا پیغام
گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے دیوالی کے تہوار کے موقع پر اپنے پیغام میں ہندو برادری کو مبارک باد دیتے ہوئے کہا کہ دیوالی روشنی، محبت، امن اور بھائی چارے کا پیغام دیتی ہے۔ ہندو برادری ملک اور صوبے کی ترقی و خوشحالی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہندو برادری سمیت تمام اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ حکومتِ پاکستان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ موجودہ حکومت بین المذاہب ہم آہنگی اور رواداری کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔
گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ دیوالی کے اس پرمسرت موقع پر ملک و قوم کی ترقی، خوشحالی اور امن کے لیے خصوصی دعائیں کریں۔