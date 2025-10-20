تازہ تر ین
کراچی؛ انٹرپول کی مدد سے ماسی گینگ کا سرغنہ گرفتار

کراچی:

کراچی پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے انٹرپول کی مدد سے ماسی گینگ کے سرغنہ کو گرفتار کرلیا، گرفتار ملزم ماسیوں کو ٹرانسپورٹ سروس سمیت تمام سہولیات فراہم کرتا تھا جبکہ دو ساتھی خواتین پہلے ہی گرفتار ہو چکی ہیں۔

تفصیلات کے مطابق کراچی پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے انٹرپول کی مدد سے ماسی گینگ کے سرغنہ عمران ولد عباس علی کو گرفتار کرلیا، انٹرپول نے ملزم عمران کو سعودی عرب میں گرفتار کیا تھا اور اتوار کو ملزم کو پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا گیا۔

ڈی ایس پی انویسٹی گیشن بن قاسم شاہنواز میمن نے ایکسپریس کو بتایا کہ کراچی پولیس نے ملزم کی گرفتاری کے لیے انٹرپول کو خط لکھ کر اس کے ریڈ وارنٹ جاری کروائے تھے، انٹرپول نے ملزم عمران کو سعودی عرب میں گرفتار کیا تھا جہاں سعودی قوانین کے ذریعے سے 9 ماہ کی سزا بھی ہوئی اور اتوار کو ملزم عمران کو انٹرپول نے اسلام آباد میں پاکستانی حکام کے حوالے کیا جس کے بعد ملزم کو بن قاسم انویسٹی گیشن پولیس کے حوالے کیا گیا۔

انہوں نے بتایا کہ گرفتار ملزم عمران کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں ماسیوں کا گینگ چلاتا ہے، خواتین ماسیاں پہلے گھروں میں کام حاصل کرکے سونا اور کیش چوری کرتی تھیں اور ملزم عمران ماسیوں کو ٹرانسپورٹ سروس سمیت تمام سہولیات فراہم کرتا تھا۔

پولیس افسر نے مزید بتایا کہ ملزم کی ساتھی خواتین درخشاں اور اسٹیل ٹاؤن میں وارداتوں میں ملوث تھیں، گرفتار ملزم چوری کے پیسوں سے آزاد ویزا حاصل کرکے سعودی عرب چلا گیا تھا جبکہ گرفتار ملزم کی ساتھی ماسیوں نے درخشاں میں سیاسی جماعت کی رہنما سعدیہ جاوید کے گھر میں بھی چوری کی تھی۔

انہوں نے بتایا کہ گرفتار ملزم کے گینگ کی دو خواتین ماسیاں شاہدہ اور گلاب زادی پہلے گرفتار ہو چکی ہیں، گرفتار ملزم کے خلاف صوبہ پنجاب میں بھی متعدد مقدمات درج ہیں اور گرفتار ملزم صوبہ پنجاب پولیس کو بھی مطلوب ہے۔ گرفتار ملزم کو ملیر کورٹ میں پیش کرکے اس کے ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی۔


