پاک افغان بارڈر اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں کھلنے کا امکان

سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک افغان بارڈر اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں کھلنے کا امکان ہے۔

اے آر وائی نیوز کے مطابق سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے حکام نے سرحد کھولنے پر اتفاق کرلیا ہے اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں پاک افغان بارڈر کھلنے کا امکان ہے۔

پاکستانی سفارتی حکام کا کہنا ہے کہ اگر کوئی اور تنازع نہ ہوا تو طورخم بارڈر کھول دیا جائے گا۔

اس سے قبل وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان دہشت گردی کے خاتمے پر متفق ہیں ، امید ہے کہ اب امن لوٹے گا اور پاکستان و افغانستان کے تعلقات معمول پر آجائیں گے۔

انھوں نے بتایا تھا کہ دہشت گردی برسوں سے پاکستان، افغانستان کےسرحدی علاقوں کو متاثر کررہی ہے، گزشتہ ہفتے دہشت گردی کا مسئلہ دونوں ممالک کے درمیان براہِ راست جھڑپ تک پہنچ گیا تھا، دونوں ممالک اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دہشت گردی کا فوری خاتمہ ضروری ہے۔

وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک دہشت گردی کے تدارک کیلئے سنجیدہ کوششیں کریں گے ورنہ خطے کےامن کو خطرات لاحق ہوں گے ، یہ معاہدہ بنیادی طورپر قطر اور ترکیہ کی ثالثی سے ہوا ہے تاہم معاہدے کی تفصیلات کوحتمی شکل دینے کیلئے ایک اوراجلاس آئندہ ہفتے استنبول میں ہوگا، جہاں معاہدے کی تفصیلات پر اتفاق کیا جائے گا۔

خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ افغان وزیر دفاع نے تسلیم کیا دہشت گردی ہی تناؤ کی اصل وجہ ہے جس پر قابو پایا جائے گا اور مؤثر طریقہ کار واضح کیاجائے گا تاکہ دونوں ممالک میں موجودہ مسائل کوحل کیا جاسکے۔


کراچی؛ انٹرپول کی مدد سے ماسی گینگ کا سرغنہ گرفتار
وزیراعظم شہباز شریف کی دنیا بھر میں ہندو برادری کو دیوالی کی مبارکباد؛ خصوصی پیغام
خیبرپختونخوا: عام انتخابات میں عوامی مینڈیٹ کا ساتھ نہ دینے والے افسران کیخلاف کارروائی کا فیصلہ
میں نے کرپشن کے سارے راستے بند کردیئے‘ لوگ آج پنجاب کی ترقی کی مثال دیتے ہیں، مریم نواز
نئے وزیراعلیٰ کے پی سہیل آفریدی اب تک کابینہ تشکیل نہ دے سکے، اہم فیصلوں میں تاخیر
لاہور کا فضائی معیار انتہائی خراب، آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آگیا
پاکستان نے پہلی بار ورلڈ شیفس ایشیا پریذیڈنٹس فورم کی میزبانی جیت لی
کروڑوں کے اثاثے، سوشل میڈیا پر شاہانہ زندگی کی نمائش، 20 سے زائد ٹیکس چوروں کی نشاندہی ہوگئی
ہانگ کانگ میں کارگو طیارہ رن وے سے پھسل کر سمندر میں جاگرا، 2 افراد ہلاک
بھارت نے روسی تیل کی خریداری نہ روکی تو بھاری ٹیرف جاری رہیں گے: ٹرمپ
مدارس کیخلاف پروپیگنڈا کیا جارہا ہے اور انہیں توڑنے کی سازش کی جارہی ہے: مولانا فضل الرحمان
گرین لائن پر کام جلد شروع ہونیوالاہے، منصوبہ جامع کلاتھ کے قریب ختم ہوگا: ترجمان وفاقی حکومت
امریکی نائب صدر اور ٹرمپ کے داماد غزہ امن معاہدہ بچانے کیلئے اسرائیل روانہ
غزہ میں 42 فلسطینیوں کا خون بہانے کے بعد اسرائیل نے جنگ بندی معاہدہ بحال کر دیا
دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور دوسرے نمبر پر آگیا





دلچسپ و عجیب
5 کروڑ سے زائد خرچ کرکے 400 پلاسٹک سرجریاں کروانے والی خاتون
ہوٹل کے کمرے میں جنات تھے، اداکارہ حرا سومرو نے دل دہلا دینے والا واقعہ سُنا دیا
کون کون میت پر آتا ہے؟ یہ دیکھنے کیلئے شہری نے اپنی موت کا ڈرامہ رچالیا
پیرس کے میوزیم سے فلمی انداز میں تاریخی زیورات چوری
نیلی آنکھوں والے بچے کی پیدائش کیلئے خاتون نے اپنی ہی آنکھیں تبدیل کروالیں
ماں نے صفائی کیلئے کیوں ڈانٹا؟ لڑکی غصے میں موبائل ٹاور پر چڑھ گئی
اے آئی پر ’معجزاتی دعائیں‘تخلیق کرکے لوگوں کو بیچنے والا گروہ گرفتار
امریکا: چیٹ جی پی ٹی نے خاتون کو ایک لاکھ ڈالر جتوا دیے
