تازہ تر ین
انٹر نیشنل, اہم خبریں

فرانس کی تاریخ میں پہلی بار کسی سابق وزیر اعظم کو قید

فرانس کی سیاست میں ایک تاریخی واقعہ ہوا ہے جب سابق صدر اور وزیرِاعظم نیکولس سرکوزی کو پیرس کی عدالت نے پانچ سال قید کی سزا سنادی ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ پہلا موقع ہے جب فرانس کے کسی سابق سربراہِ مملکت کو حقیقی قید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔

نیکولس سرکوزی پر الزام تھا کہ انھوں نے 2007 کے صدارتی انتخابی مہم کے دوران لیبیا کے آمر معمر قذافی سے غیر قانونی مالی مدد حاصل کی تھی۔

تحقیقات کے مطابق سرکوزی کی انتخابی مہم کے لیے کروڑوں یورو کی رقم لیبیا کے خفیہ فنڈز سے دی گئی تھی۔ عدالت نے اس کیس کو ”غیر قانونی انتخابی فنڈنگ“ اور ”مجرمانہ سازش“ قرار دیا ہے۔

عدالت نے سرکوزی کو پانچ سال قید کی سزا سنائی جن میں دو سال معطل سزا اور تین سال حقیقی قید شامل ہیں۔

سرکوزی نے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا اعلان کیا تاہم عدالت نے حکم دیا کہ سزا فوری طور پر نافذ کی جائے۔

21 اکتوبر 2025 کو سرکوزی نے پیرس کی لا سانٹے جیل میں خود کو حکام کے حوالے کیا۔ رپورٹس کے مطابق ان کی سیکورٹی کے پیشِ نظر انھیں تنہائی میں رکھا جائے گا۔

اگرچہ کچھ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ مقدمہ فرانس کے سیاسی اور عدالتی اداروں کی آزادی اور شفافیت کی علامت ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے مستقبل کے سیاستدانوں کو یہ واضح پیغام ملے گا کہ اقتدار میں رہ کر بدعنوانی یا غیر قانونی فنڈنگ کا انجام قید بھی ہو سکتا ہے۔


اہم خبریں
ملک میں ٹماٹر کی قیمت جلد نیچے آنے کا امکان
ڈیجیٹل لوٹ مار؛ پاکستانی صارفین کو ہر سال 9 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان
سندھ حکومت سے ٹیکس تنازع: پیٹرولیم کارگو پورٹس پر پھنس گئے، ملک میں ایندھن بحران کا خدشہ
فرانس کی تاریخ میں پہلی بار کسی سابق وزیر اعظم کو قید
نیپرا نےکے الیکٹرک کا ٹیرف 7 روپے 60 پیسے کم کردیا، فیصلہ جاری
کینیڈا میں مسجد کے بانی رکن کا قاتل بیٹا نکلا
خامنہ ای نے ٹرمپ کی جوہری مذاکرات کی پیشکش مسترد کر دی
پنجاب اسمبلی؛ اپوزیشن کے قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ارکان تاحال سرکاری گاڑیوں پر قابض
جاپان میں پہلی بار خاتون وزیراعظم منتخب
نئی دہلی دنیاکا آلودہ ترین شہر بن گیا، لاہور کی فضا بھی انتہائی مضر صحت قرار
چینی صدر سے تعلقات بہت پسند ہیں، چین کے ساتھ اچھا رہنا چاہتا ہوں: صدر ٹرمپ
علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، گرفتار کرکے پیش کرنے کا حکم
عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا تو آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کروں گا، سہیل آفریدی
پاک-افغان جنگ بندی معاہدہ سرحدی دراندازی نہ ہونے سے مشروط ہے، خواجہ آصف
بالی ووڈ کے معروف اداکار اسرانی 84 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔
محسن نقوی نے اتحادی کشیدگی کم کرنے کے لیے بلاول بھٹو سے ملاقات کی۔





دلچسپ و عجیب
ناسا کے سُپرکمپیوٹر نے خوفناک پیشگوئی کردی
بالی ووڈ اداکار مداحوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر فلم کی ٹکٹس خریدنے کی اپیلیں کرنے پر مجبور
5 کروڑ سے زائد خرچ کرکے 400 پلاسٹک سرجریاں کروانے والی خاتون
ہوٹل کے کمرے میں جنات تھے، اداکارہ حرا سومرو نے دل دہلا دینے والا واقعہ سُنا دیا
کون کون میت پر آتا ہے؟ یہ دیکھنے کیلئے شہری نے اپنی موت کا ڈرامہ رچالیا
پیرس کے میوزیم سے فلمی انداز میں تاریخی زیورات چوری
نیلی آنکھوں والے بچے کی پیدائش کیلئے خاتون نے اپنی ہی آنکھیں تبدیل کروالیں
ماں نے صفائی کیلئے کیوں ڈانٹا؟ لڑکی غصے میں موبائل ٹاور پر چڑھ گئی
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain