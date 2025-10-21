فیلڈ مارشل نے بلوچ نوجوانوں کو استحکام اور ترقی پر توجہ دینے کی تلقین کی

راولپنڈی: فیلڈ مارشل اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ بلوچستان پاکستان کا فخر ہے، اس صوبے کے محب وطن عوام باصلاحیت اور پُرعزم ہیں، آئی ایس پی آر کے مطابق۔
جی ایچ کیو میں 17ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے جنرل عاصم منیر نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں عوامی فلاح پر مبنی اقدامات کے ذریعے بلوچستان کی سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے کام کر رہی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے عوام لامحدود معاشی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور نوجوانوں کو ترقی اور دیرپا استحکام میں کردار ادا کرنا چاہیے۔
آرمی چیف نے کہا کہ سول سوسائٹی نوجوانوں کی ترقی میں اہم کردار رکھتی ہے۔ بھارتی سرپرستی میں چلنے والے ’فتنہ الہند‘ اور ’فتنہ الخوارج‘ عوام دشمن پراپیگنڈا پھیلا رہے ہیں اور تشدد کو ہوا دے رہے ہیں۔
جنرل عاصم منیر نے کہا کہ دہشت گرد گروہوں کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔