بنگلہ دیش کی عدالت نے حاضر سروس فوجی افسران کو تاریخی مقدمے کی سماعت کے لیے حراست میں لے لیا۔

بنگلہ دیش کی ایک عدالت نے 15 اعلیٰ درجے کے فوجی افسران – بشمول 14 حاضر سروس افسران – کو جبری گمشدگیوں اور 2024 میں حکومت کا تختہ الٹنے والی طلباء کی قیادت میں ہونے والی بغاوت کے دوران ہونے والے مظالم کے الزام میں حراست میں لے لیا ہے۔ بدھ کے روز، ڈھاکہ میں قائم انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل نے بھی اخبارات میں نوٹس شائع کرنے کا حکم دیا ہے جس میں ان مقدمات میں مفرور سابق رہنما شیخ حسینہ اور ان کے سیکیورٹی مشیر کے ساتھ ساتھ دیگر افراد کو پیش کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ بنگلہ دیش میں جبری گمشدگیوں کے لیے باضابطہ الزامات عائد کیے گئے ہیں، اور پہلی بار اتنے اعلیٰ فوجی حکام کو شہری مقدمے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پانچ جرنیلوں سمیت ان افراد پر الزام ہے کہ انہوں نے موجودہ معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ کے دور میں خفیہ حراستی مرکز چلا رکھا تھا۔ سبھی نے بنگلہ دیشی ملٹری انٹیلی جنس یا خوف زدہ نیم فوجی ریپڈ ایکشن بٹالین (RAB) میں خدمات انجام دی ہیں۔ فوج نے کہا ہے کہ وہ عدالتی عمل میں معاونت کرے گی لیکن اس ماہ کے شروع میں عدالت کی جانب سے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جانے کے بعد سے حالات کشیدہ ہیں۔ چیف پراسیکیوٹر تاج الاسلام نے نامہ نگاروں کو بتایا، “انہوں نے زمین کے قانون سے اپنی وفاداری اور عدالتی عمل کے لیے اپنے احترام کا اعلان کیا۔” “یہ اس تعاون سے ظاہر ہوتا ہے جو انہوں نے بڑھایا ہے۔”
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ وولکر ترک نے 15 اکتوبر کو ایک بیان میں کہا کہ عدالتی عمل احتساب کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ ترک نے کہا، “یہ متاثرین اور ان کے خاندانوں کے لیے ایک اہم لمحہ ہے۔ ان اہلکاروں کو جیل وین کے ذریعے عدالت لایا گیا، پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی۔ بنگلہ دیش حسینہ سے منسلک سابق سینئر شخصیات پر مقدمہ چلا رہا ہے – جو اب ہندوستان میں جلاوطنی میں بھگوڑی ہے – اور اس کی اب کالعدم عوامی لیگ پارٹی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق، جولائی اور اگست 2024 کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں 1,400 تک لوگ مارے گئے جب سیکورٹی فورسز نے حکومت مخالف مظاہروں کو کچلنے کی کوشش کی۔ حسینہ کی حکمرانی کے دوران، RAB فورسز نے متعدد ہلاکتیں کیں، اور اس تنظیم کو 2021 میں ریاستہائے متحدہ نے منظور کیا تھا۔ حسینہ، 78، گزشتہ سال نئی دہلی بھاگ گئی، جہاں اس نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی ہے کہ وہ انسانیت کے خلاف اپنے جاری جرائم کے مقدمے کی سماعت میں شرکت کے لیے واپس آ جائیں تاکہ مہلک کریک ڈاؤن کا حکم دیا جائے۔ ان کی غیر موجودگی میں ٹرائل آخری مراحل میں ہے، حسینہ کے ریاستی مقرر کردہ دفاع نے اختتامی دلائل دیے۔ استغاثہ نے حسینہ کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ حسینہ کی عوامی لیگ کا کہنا ہے کہ وہ ان الزامات کی “صاف” تردید کرتی ہیں۔