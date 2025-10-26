تازہ تر ین
مجھے دہشتگرد ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی مگر میں نے اتحاد کا پیغام دیا: مسلم امیدوار میئر نیویارک

نیو یارک کی میئرشپ کے امیدوار مسلمان امیدوار ظُہران ممدانی کا کہنا ہے کہ مخالفین نے اُنہیں دہشت گرد ظاہر کرنے کی کوشش کی مگر  وہ نفرت کے مقابلے میں اتحاد کا پیغام لے کر کھڑے ہیں۔

نیو یارک میں ہونے والے میئر کے الیکشن کی ابتدائی ووٹنگ شروع ہونے سے قبل برونکس کی مسجد کے باہر خطاب میں ظُہران ممدانی آب دیدہ ہوگئے اور کہا نائن الیون کے بعد امریکا میں مسلمانوں کے لیے حالات بدل گئے اور ان کی خالہ 9/11 کے بعد حجاب میں خود کو غیر محفوظ سمجھتی تھیں۔

 ظُہران ممدانی نے کہا کہ مخالفین نے انہیں دہشتگرد ظاہر کرنے کی کوشش کی مگر وہ نفرت کے مقابلے میں اتحاد کا پیغام لے کر کھڑے ہیں۔

 خیال رہے کہ نیویارک میں میئر کا انتخاب 4 نومبر کو ہوگا تاہم ابتدائی ووٹنگ کا آغاز ہوچکا ہے جبکہ  ایک سروے میں بتایا گیا ہے کہ ظُہران ممدانی کو 43 فیصد عوام کی حمایت حاصل ہے۔


شہید صحافی ارشد شریف کی والدہ انتقال کر گئیں
پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کو ہٹانے کا اصولی فیصلہ، وجوہات بھی سامنے آگئیں
آزاد کشمیر میں حکومت سازی کیلئے پیپلزپارٹی متحرک، صدر زرداری کا وزیراعظم سے رابطہ
اڈیالہ جیل میں 3 قیدیوں کی طبیعت ناساز، ایک اسپتال منتقلی کے دوران انتقال کرگیا
پاک افغان مسئلہ اچھے سے حل کر سکتا ہوں، لیکن فی الحال مجھےکچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ٹرمپ
پاکستان نے افغان سرزمین سے دہشتگردی کے خاتمہ کا جامع پلان افغانستان کے حوالے کر دیا
مودی اڈانی گٹھ جوڑ نے بھارت کو کرپشن کی دلدل میں دھکیل دیا، واشنگٹن پوسٹ کا انکشاف
اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والی فلسطینی صحافی مریم ابو دقہ کیلئے انٹرنیشنل پریس فریڈم ہیروز ایوارڈ
ٹرمپ کا شمالی کوریا کے حکمراں کم جونگ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار
امریکہ میں 2 اہم انتخابات کیلئے ووٹنگ کا آغاز، میئر اور گورنر کا انتخاب جاری
پنجاب میں فضائی آلودگی کی شرح ایک بار پھر خطرناک حدوں کو چھونے لگی
آئی سی سی کو ورلڈ کپ کیلیے اچھےمقامات کا انتخاب کرنا چاہیے، فاطمہ ثناء
کرکٹ آسٹریلیا نے پاکستانی کھلاڑیوں کے بی بی ایل کھیلنے کی تصدیق کر دی
وائیڈ بال سے متعلق آئی سی سی کا نئے قانون کا تجربہ
عمران خان نے محاذ آرائی کی پالیسی تبدیل نہ کی تو 2026 اور اسکے بعد بھی جیل میں رہیں گے: ذرائع





دلچسپ و عجیب
محبت، دھوکہ اور بے بسی؛ نیپالی گلوکارہ کی خود سوزی سے المناک موت
امریکا: پارک میں گھومنے گئے شخص کے ہاتھ قیمتی ہیرا لگ گیا
نمبر سے بار بار سامنا، خاتون نے ڈھائی لاکھ ڈالر سے زیادہ کی رقم جیت لی
ڈکی بھائی کی اہلیہ عروب جتوئی کیخلاف جوا ایپ تشہیر کیس میں اہم پیشرفت
ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل
شہری نے بینائی کھودینے کے بعد اپنی آنکھ میں ہیرا لگوا کر سب کو حیران کردیا
مقابلہ حسن میں ماڈل کی شرمندہ کر دینے والی غلطی کی ویڈیو وائرل
ناسا کے سُپرکمپیوٹر نے خوفناک پیشگوئی کردی
