اڈیالہ جیل میں 3 قیدیوں کی طبیعت ناساز، ایک اسپتال منتقلی کے دوران انتقال کرگیا

راولپنڈی: اڈیالہ جیل میں قید 3 ملزمان کو طبیعت ناساز ہونے پر اسپتال منتقل کیا گیا تاہم ایک قیدی اسپتال کی منتقلی کے دوران ہی جان کی بازی ہار گیا۔
جیل ذرائع کے مطابق تین قیدیوں کو دل کی تکلیف پر امراض قلب کے اسپتال منتقل کیا گیا، امراض قلب کے اسپتال منتقل 3 قیدیوں میں سے ایک چل بسا۔
ذرائع کا بتانا ہے کہ ایک قیدی اسپتال منتقلی کے دوران ہی چل بسا، جسے اسپتال نے لینے سے انکار کر دیا۔
جیل ذرائع کا کہنا ہے کہ انتقال کرنے والا قیدی تھانہ کلر سیداں میں منشیات کیس میں گرفتار تھا، اڈیالہ جیل سے اسپتال منتقل بقیہ دو قیدی قتل کے مقدمات کے ملزمان ہیں۔