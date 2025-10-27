پنجاب حکومت کا 65 ہزار مساجد کے آئمہ کیلئے وظیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ

پنجاب حکومت نے صوبے بھر کی 65 ہزار مساجد کے آئمہ کرام کےلیے وظیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ کرلیا۔
لاہور میں وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اجلاس ہوا، جس میں 65 ہزار مساجد کے آئمہ کرام کےلیے وظیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔
مریم نواز نے کہا کہ امام مسجد معاشرے کا قابل احترام اور صاحب تکریم فرد ہے، محلے میں چندہ اکٹھا کرکے امام مسجد کو ادائیگی غیر مناسب امر ہے۔ حکومت ضروریات کے لیے امام مسجد کی معاشی معاونت کرے گی۔
دوران اجلاس مساجد کی تعمیر اور مرمت کے پروجیکٹس سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کرنے اور ان کی جلد تکمیل کے اقدامات کی ہدایت کی۔
اس موقع پر دی گئی بریفنگ میں بتایا گیا کہ اجتماع کے لئے رائے ونڈ کی رابطہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت مکمل کرلی گئی ہے، تبلیغی اجتماع کے لئے خصوصی بسیں بھی چلائی جائیں گی۔
مریم نواز نے ہدایت کی کہ رائے ونڈ اجتماع کےلیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے جائیں۔
اجلاس میں پنجاب میں سائبر کرائم سیل تشکیل دینے کا اصولی فیصلہ کیا گیا اور ہدایت کی گئی کہ لاؤڈ اسپیکر کے غیر قانونی استعمال پر کارروائی یقینی بنائی جائے۔
بریفنگ میں کہا گیا کہ مذہبی حلقوں کی جانب سے حکومت کے اقدامات کی تحسین کی گئی ہے، تمام مساجد میں نماز جمعہ اور دیگر نمازیں باجماعت اداکی جارہی ہیں۔