بٹ کوائن کی قیمت چار ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی

دنیا کی سب سے بڑی کرپٹو کرنسی بٹ کوائن کی قیمت 4 ماہ کی کم ترین سطح پر آگئی۔
بِٹ کوائن جون کے بعد پہلی بار ایک لاکھ ڈالر سے بھی نیچے آ گیا، بٹ کوائن کی قیمت 6.7 فیصد کمی کے بعد 99،936 ڈالر ریکارڈ کی گئی۔
بٹ کوائن کی قیمت گزشتہ ماہ ایک لاکھ 26 ہزار ڈالر تک پہنچ گئی تھی جس کے بعد سے مارکیٹ میں اب تک تقریباً 20 فیصد سے زائد کی کمی دیکھی گئی ہے۔
بٹ کوائن کے علاوہ دیگر ڈیجیٹل کرنسیوں کی قدر میں بھی گراوٹ دیکھنے میں آئی، ایتھیریم کی قیمت میں 10 فیصد جبکہ ایکس آر پی کی قدر میں6 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی۔
بٹ کوائن کی قدر میں کمی سے امریکی اسٹاک مارکیٹس میں بھی مندی کا رجحان رہا، ایس اینڈ پی 500 انڈیکس 1.2 جبکہ نیسڈیک میں 2 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی۔
امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈیجیٹل کرنسیوں کی قدر میں حالیہ گراوٹ کی ایک بڑی وجہ سرمایہ کاروں کا بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال کے باعث محتاط رویہ اختیار کرنا ہے۔