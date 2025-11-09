تازہ تر ین
اہم خبریں, پاکستان

۔27ویں آئینی ترمیم، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا آج سے ملک گیر تحریک شروع کرنے کا اعلان

پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی و سینیٹ میں نامزد اپوزیشن لیڈر و تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی اور وائس چیئرمین علامہ ناصر عباس نے ملک گیر تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔

اسلام آباد سے جاری اپنے مشترکہ ویڈیو پیغام میں نامزد اپوزیشن لیڈر سینیٹ علامہ ناصر عباس نے کہا کہ 1971 میں پاکستان ٹوٹا، اب ایک مرتبہ پھر ملک تاریخ کے نازک موڑ پر پہنچ چکا ہے، پاکستان کے اندر جمہوری ادارے مفلوج کر دیے گئے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم سیاہ اور تاریک 27 ویں آئینی ترمیم کے خلاف اٹھ کھڑی ہو، کل رات ساڑھے اٹھ بجے پوری قوم اٹھ کر ایک ہی نعرہ لگائے گی اور وہ یہ ہوگا کہ “ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا”۔

راجہ ناصر عباس نے کہا کہ ہر ایک عورت و مرد نے پاکستان اور دستور کا نعرہ لگانا ہے۔

نامزد اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے کہا کہ دنیا میں آئین ریاست اور وہاں کے باسیوں کے درمیان عمرانی معاہدہ ہوتا ہے، آئین سے مسلسل کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔

انہوں نے کہا کہ مجھ سے آئین کے تحفظ کا پانچ بار حلف لیا گیا ہے، 27ویں ترمیم آئین پر پارلیمنٹ حملہ اور ہے اور اس وقت پارلیمنٹ ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی طرح کام کر رہی ہے۔

انہوں نے کہا کہ عوام کو کوئی نہیں مان رہا نہ ان کو تسلیم کر رہا لہذا ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں، عوام بھی پوچھتے رہے کہ کب تحریک ابتدا ہونی ہے، جس طرح یہ پارلیمان پر اور آئین پر حملہ آور ہوئے ہیں اب تحریک کی ابتدا ہو رہی ہے۔

محمود خان اچکزئی نے کہا کہ جس طرح یہ آئین کی بنیادوں کو ہلا رہے ہیں ہمارے پاس اس تحریک کے سوا کوئی چارہ نہیں، ہم تمام وطن دوست جماعتوں اور شخصیات، گروہوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اٹھ کھڑے ہوں، رات سے ہماری ملک گیر تحریک شروع ہو جائے گی۔

انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ اکبر کہہ کر علامہ راجہ ناصر عباس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، ہمارا ایک ہی نعرہ ہوگا جمہوریت زندہ باد آمریت مردہ باد جبکہ ہمارا تیسرا نعرہ قیدیوں کو رہا کرنے سے متعلق ہوگا۔

محمود خان کا کہنا تھا کہ ہم نے ہر شب و روز پاکستانی عوام کے ساتھ ایک نئے نعرے کو لے کر آگے بڑھنا ہے، تکبر میں مبتلا حکمرانوں کو ہم بتائیں گے کہ ہم ان کا راستہ روک سکتے ہیں، ہم بتائیں گے کہ پاکستان کی عوام جو چاہے گی وہی فیصلہ ہوگا اور آئین بالادست ہوگا جبکہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی۔


