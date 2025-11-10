ٹرمپ کی ڈاکیومنٹری میں ایڈیٹنگ کا تنازع: بی بی سی کے ڈائریکٹر جنرل اور سی ای او مستعفی

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈاکیو مینٹری میں ایڈیٹنگ تنازع پر برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کے ڈائریکٹر جنرل ‘ٹم ڈیوی’ اور سی ای او ‘ڈیبورا ٹرنس’ نے استعفیٰ دیدیا۔
بی بی سی پر الزامات ہیں کہ وہ اپنی رپورٹنگ میں سیاسی غیر جانبداری برقرار رکھنے میں ناکام رہا۔
دستاویز ی فلم میں 6 جنوری 2021 کو ٹرمپ کی تقریر کے مختلف حصوں کو اس انداز میں جوڑا گیا کہ یوں لگا جیسے وہ اپنے حامیوں سے کہہ رہے ہوں کہ وہ ان کے ساتھ کیپٹل ہل کی جانب مارچ کریں اور ’شدید مزاحمت‘ کریں۔
ایڈیٹ شدہ پرو گرام گزشتہ سال امریکی انتخابات سے ایک ہفتہ قبل نشر کیا گیا تھا۔
دی ٹیلی گراف پر بی بی سی کی لیک اندرونی رپورٹ کے مطابق بی بی سی نے غزہ جنگ کی رپورٹنگ میں اسرائیل مخالف تعصب کا مظاہرہ کیا تھا۔
اسرائیل حماس جنگ کوریج ،ٹرانس ایشوز اور ٹرمپ تقریر ایڈیٹنگ تنازع پر بی بی سی کی جانب سے معافی مانگنے کا امکان ہے۔ وائٹ ہاؤس براڈکاسٹر کو ‘پروپیگنڈا مشین’ قرار دے چکا ہے۔
بی بی سی ڈائریکٹر جنرل کے استعفے کے بعد ٹرمپ نے دی ٹیلی گراف کا شکریہ ادا کیا۔