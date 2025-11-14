ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز کے پہلے میچ میں پاکستان کی عمان کیخلاف شاندار فتح

ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز کے پہلے میچ میں پاکستان شاہینز نے عمان کو 40 رنز سے شکست دے کر پہلی فتح حاصل کرلی۔
دوحہ میں جاری ایونٹ میں عمان نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا جس کے جواب میں پاکستان شاہینز نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 220 رنز بنائے۔
پاکستان شاہینز کی جانب سے اوپننگ بیٹر محمد نسیم صرف 6 رنز بنا سکے جب کہ معاذ صداقت 54 گیندوں میں 5 چوکوں اور 9 چھکوں کی بدولت 96 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔یاسر خان 26 رنز بنا سکے، محمد فائق نے 19 رنز بنائے، کپتان عرفان خان نے 44 جب کہ سعد مسعود 19 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے۔
عمان کی جانب سے شفیق جان، مظاہر رضا، جے اودہرا اور وسیم علی نے ایک، ایک وکٹ اپنے نام کی۔
ہدف کے تعاقب میں عمان کی ٹیم 180 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔ کپتان حماد مرزا نے 34 رنز بنائے، وکٹ کیپر بیٹر صفیان یوسف 3، کاران سنوویل 26، وسیم علی 5، ناریان شیشو 1، آریان بشت 2 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جب کہ زکریا اسلام 57 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔
عمان کی جانب سے جے اودہرا اور شفیق جان بغیر کوئی رن بنائے پویلین لوٹے، سامے شیوسترا اور مظاہر رضا بالترتیب 1 اور 46 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔
عبید شاہ نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جب کہ معاذ صداقت اور سعد مسعود نے 2 ، 2 وکٹ اپنے نام کی۔
واضح رہے کہ ایونٹ میں پاکستان شاہینز اپنا اگلا میچ اتوار کو بھارت کے خلاف کھیلے گی۔