دوسراون ڈے، پاکستان نے سری لنکا کو 8 وکٹ سے ہرا دیا

پاکستان نے سری لنکا کو دوسرے ایک روزہ میچ میں 8 وکٹ سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز میں 0-2 کی فیصلہ کن برتری حاصل کرلی۔
راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم پر کھیلے گئے میچ میں پاکستان سری لنکا 289 رنز کا ہدف 2 وکٹ کے نقصان پر 49 اوورز میں حاصل کرلیا۔
میچ کی خاص کی بات بابر اعظم کی شاندار ناقابل شکست سنچری رہی جبکہ محمد رضوان 51 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔ فخر زمان 78 اور صائم ایوب 33 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔ دونوں وکٹیں چمیرا نے حاصل کیں۔
پاکستان نے اس فتح کے ساتھ ہی سری لنکا کے خلاف 0-2 کی فیصلہ کن برتری حاصل کرلی ہے جبکہ سیریز کا تیسرا اور آخری میچ 16 نومبر کو کھیلا جائے گا۔
اس سے قبل مہمان ٹیم سری لنکا نے مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹ پر 288 رنز اسکور کیے تھے، اننگز کی واحد نصف سنچری لنتھ لیاناگے نے اسکور کی، وہ 54 رنز کے ساتھ نمایاں بیٹر رہے۔
دیگر کھیلاڑیوں کمنڈو مینڈس 44، سدیرا سمارا وکرما 42، کامل مشرا 27، پتھم نسانکا 24، کوشل مینڈس 20، چیریتھ اسالنکا 6 اور دشمانتا چمیرا صفر پر آؤٹ ہوئے۔
گزشتہ میچ کے نصف سنچری میکر ونندو ہسارنگا نے اس بار 37 اور پرامود مدوشن نے 11 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی اور سری لنکا کو ایک اچھے ٹوٹل تک پہنچایا۔
گرین شرٹس کی طرف سے ابرار احمد اور حارث رؤف نے 3، 3 جبکہ محمد وسیم نے 1 وکٹ حاصل کی۔
پاکستان نے دوسرے ایک روزہ میچ میں سری لنکا کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا، ٹیم میں دو تبدیلیاں کی گئیں، کپتان شاہین شاہ آفریدی اور فہیم اشرف کی جگہ ابرار احمد اور وسیم جونیئر کو ٹیم میں شامل کیا گیا۔
میچ میں پاکستانی ٹیم کی قیادت سلمان علی آغا نے کی، شاہین آفریدی طبعیت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ٹیم کا حصہ نہیں تھے۔
سیکیورٹی کے سخت انتظامات
پولیس کے حکام کا کہنا ہے کہ راولپنڈی اسٹیڈیم کے اطراف میں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں، ٹیموں کی آمد اور روانگی کے وقت بھی نفری تعینات رہی۔
پولیس حکام کے مطابق حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے بعد جامع تلاشی مزید سخت ہوگی، راولپنڈی اسٹیڈیم کے اطراف عمارتوں پر ماہر نشانہ باز تعینات رہیں گے، وی آئی پی پارکنگ میں اسٹیکرز والی گاڑیاں ہی جاسکیں گی۔
حکام کے مطابق شائقین کرکٹ کو اپنی شناختی دستاویزات پاس رکھنے اور تمام افسران کو میچ کے دوران کڑی نگرانی اور فیلڈ میں رہنے کی ہدایت کی گئی۔
پولیس کے حکام کے مطابق تمام افسران و اہلکاروں کو مشکوک افراد اور سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت کی۔