تازہ تر ین
کھیل

دوسراون ڈے، پاکستان نے سری لنکا کو 8 وکٹ سے ہرا دیا

پاکستان نے سری لنکا کو دوسرے ایک روزہ میچ میں 8 وکٹ سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز میں 0-2 کی فیصلہ کن برتری حاصل کرلی۔

راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم پر کھیلے گئے میچ میں پاکستان سری لنکا 289 رنز کا ہدف 2 وکٹ کے نقصان پر 49 اوورز میں حاصل کرلیا۔

میچ کی خاص کی بات بابر اعظم کی شاندار ناقابل شکست سنچری رہی جبکہ محمد رضوان 51 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔ فخر زمان 78 اور صائم ایوب 33 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔ دونوں وکٹیں چمیرا نے حاصل کیں۔

پاکستان نے اس فتح کے ساتھ ہی سری لنکا کے خلاف 0-2 کی فیصلہ کن برتری حاصل کرلی ہے جبکہ سیریز کا تیسرا اور آخری میچ 16 نومبر کو کھیلا جائے گا۔

اس سے قبل مہمان ٹیم سری لنکا نے مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹ پر 288 رنز اسکور کیے تھے، اننگز کی واحد نصف سنچری لنتھ لیاناگے نے اسکور کی، وہ 54 رنز کے ساتھ نمایاں بیٹر رہے۔

دیگر کھیلاڑیوں کمنڈو مینڈس 44، سدیرا سمارا وکرما 42، کامل مشرا 27، پتھم نسانکا 24، کوشل مینڈس 20، چیریتھ اسالنکا 6 اور دشمانتا چمیرا صفر پر آؤٹ ہوئے۔

گزشتہ میچ کے نصف سنچری میکر ونندو ہسارنگا نے اس بار 37 اور پرامود مدوشن نے 11 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی اور سری لنکا کو ایک اچھے ٹوٹل تک پہنچایا۔

گرین شرٹس کی طرف سے ابرار احمد اور حارث رؤف نے 3، 3 جبکہ محمد وسیم نے 1 وکٹ حاصل کی۔

پاکستان نے دوسرے ایک روزہ میچ میں سری لنکا کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا، ٹیم میں دو تبدیلیاں کی گئیں، کپتان شاہین شاہ آفریدی اور فہیم اشرف کی جگہ ابرار احمد اور وسیم جونیئر کو ٹیم میں شامل کیا گیا۔

میچ میں پاکستانی ٹیم کی قیادت سلمان علی آغا نے کی، شاہین آفریدی طبعیت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ٹیم کا حصہ نہیں تھے۔

سیکیورٹی کے سخت انتظامات 

پولیس کے حکام کا کہنا ہے کہ راولپنڈی اسٹیڈیم کے اطراف میں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں، ٹیموں کی آمد اور روانگی کے وقت بھی نفری تعینات رہی۔

پولیس حکام کے مطابق حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے بعد جامع تلاشی مزید سخت ہوگی، راولپنڈی اسٹیڈیم کے اطراف عمارتوں پر ماہر نشانہ باز تعینات رہیں گے، وی آئی پی پارکنگ میں اسٹیکرز والی گاڑیاں ہی جاسکیں گی۔

حکام کے مطابق شائقین کرکٹ کو اپنی شناختی دستاویزات پاس رکھنے اور تمام افسران کو میچ کے دوران کڑی نگرانی اور فیلڈ میں رہنے کی ہدایت کی گئی۔

پولیس کے حکام کے مطابق تمام افسران و اہلکاروں کو مشکوک افراد اور سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت کی۔


اہم خبریں
بینکوں کے منافع کا فائدہ سرمایہ کاروں کو ہو رہا ہے، عوام کو نہیں، سلیم رضا
وفاقی حکومت کے قرض میں 852 ارب روپے کمی ہوگئی، ایس بی پی
ترامیم پر دو ججز کا ضمیر جاگا، جب ہم سے سیاسی انتقام لیا گیا تو کسی کی غیرت نہیں جاگی، خواجہ آصف
ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز کے پہلے میچ میں پاکستان کی عمان کیخلاف شاندار فتح
پیپلزپارٹی نے فیصل راٹھور کو وزیراعظم آزاد کشمیر کیلئے نامزد کر دیا
اسلام آباد کچہری خودکش حملے میں ملوث ٹی ٹی پی دہشت گرد سیل کے 4 ارکان گرفتار
وزیر دفاع تاجکستان کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات، دوطرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال
جسٹس مسرت ہلالی کا آئینی عدالت کی جج بننے سے معذرت
پاکستان آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2025 سینیٹ سے کثرت رائے سے منظور
جسٹس امین الدین خان نے پہلے وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ کے طور پر حلف اٹھا لیا
آئین، جس کی پاسداری کا حلف لیا تھا، اب موجود نہیں رہا، جسٹس اطہر من اللہ
سپریم کورٹ کے ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللّٰہ مستعفی
قومی اسمبلی میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 27 ویں آئینی ترمیم کی تحریک پیش کردی
کرپشن کا الزام، یوکرین کے وزیر انصاف کو معطل کردیا گیا
نارووال: پولیس تشدد سے خاتون جاں بحق، 6 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج
’قوم کے معماروں پر کوئی آنچ نہ آئے‘، فیلڈ مارشل نے کیڈٹ کالج وانا آپریشن پر لمحہ بہ لمحہ نظر رکھی





دلچسپ و عجیب
چینی شہری نے ساری کمائی بیوی پر اڑادی، نوکری جانے پر اسے چھوڑ کر چلی گئی
برطانیہ: جعلی نیول ایڈمرل جنگی یادگار کی تقریب میں شریک، پھول اور سلامی بھی دی
چین میں موجود 416 برس پرانی انگور کی بیل
دبئی: ایئر ٹیکسی کی کامیاب آزمائشی پرواز، عوامی سروس 2026 میں شروع ہوگی
اون کی ٹوپیوں پر یہ گیند نما پھندنا کیوں بنایا جاتا ہے؟
Roanoke کی گمشدہ بستی — وہ لوگ جو بغیر نشاں کے غائب ہوگئے
نائٹ شفٹ میں کام چوری کرنے کیلئے مریضوں کو زبردستی سلانے والا نرس پکڑا گیا
ڈیڑھ کروڑ میں 35 کلو سونا کہاں ملتا ہے؟ مشی خان نے ڈاکٹر نبیہا کو آڑے ہاتھوں لے لیا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain