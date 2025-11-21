تازہ تر ین
امریکی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کو واشنگٹن میں فوج کی تعیناتی سے روک دیا

امریکی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کو واشنگٹن ڈی سی میں فوج کی تعیناتی سے روک دیا۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی وفاقی عدالت کے جج نے ٹرمپ انتظامیہ کو دارالحکومت واشنگٹن میں نیشنل گارڈز کی تعیناتی روکنے کا حکم دیا ہے۔

رپورٹ کے مطابق جج نے اپنے فیصلے میں کہا کہ صدر محض کسی بھی وجہ سے فوج تعینات نہیں کرسکتے۔

  عدالت نے حکومت کو اس فیصلے کے خلاف اپیل کے لیے 21 دن کا وقت دیا ہے جس کے بعد فیصلہ نافذ العمل ہوجائے گا۔

عدالتی فیصلے پر ردعمل دیتےہوئے امریکی محکمہ انصاف نےکہا کہ حکومت کے اس انتظامی حکم کو معطل کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔


الیکشن کمیشن کی جانب سے طلبی پر وزیراعلیٰ کے پی کا پشاور ہائیکورٹ سے رجوع
چیئرمین پی سی بی کا پی ایس ایل فرنچائزز کیلیے بڑے انعام کا اعلان
کتابیں اور یونیفارم مہنگی فروخت کرنے پر 17 بڑے نجی اسکول سسٹمز کو شوکاز نوٹس جاری
ایشیز: اسٹارک کی تباہ کن بولنگ، انگلینڈ 172 رنز پر ڈھیر
بنگلادیش اور بھارت کے مختلف حصوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس
اسحاق ڈار کی جمہوریہ سلووینیا ک نائب وزیراعظم سے ملاقات، اہم مفاہمت نامے پر دستخط
محمود اچکزئی کو ہٹا کر فضل الرحمان کو اپوزیشن اتحاد کا سربراہ بنائے جانے کا امکان
فیصل آباد: کیمیکل فیکٹری میں بوائلر پھٹنے سے جاں بحق افراد کی تعداد 15 ہوگئی
ہر تیسری عورت کو شوہر یا جنسی تشدد کا سامنا ہے: ڈبلیو ایچ او
چیلنج اسکریبل ٹورنامنٹ؛ پاکستان کے وسیم کھتری نے بڑا اعزاز اپنے نام کر لیا
آزاد کشمیر کی 18 رکنی کابینہ نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا
یوکرین جنگ روکنے کا خفیہ امریکی منصوبہ؛ روس مشاورت میں شامل
وکٹ کیپر بیٹر مشفیق الرحیم 100 ٹیسٹ کھیلنے والے پہلے بنگلا دیشی کرکٹر بن گئے
قومی کرکٹرز کو مختلف لیگز کیلئے این او سی جاری
برطانیہ میں ایک لاکھ سے زائد کاریں غائب، جدید ٹیکنالوجی نے چوروں کا راستہ آسان کردیا





امریکا: دنیا کا سب سے بڑا ایفرو ہیئر اسٹائل رکھنے والی خاتون
جنوبی کوریا: کیفے سے کافی چوری کرنیوالا طوطا پکڑا گیا
احسن خان نے ذہنی صحت کے مسائل سے انکار کرنے والوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا
رجب بٹ کی شراب نوشی پر والدہ کی وضاحت آگئی
سوئیڈش شہری نے ناک میں81 ماچس کی تیلیاں رکھنے کا ریکارڈ بنا دیا
سوناکشی سنہا نے وزن کم کرنے کی اصل وجہ بتادی
امریکی جم ٹیچر کا باسکٹ بال میں نیا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم
چینی شہری نے ساری کمائی بیوی پر اڑادی، نوکری جانے پر اسے چھوڑ کر چلی گئی
