امریکا: 14 سالہ لڑکے سے جنسی تعلق پر خاتون کو 26 سال قید کی سزا

امریکا میں بیٹی کی کلاس میں پڑھنے والے 14 سالہ لڑکے سے جنسی تعلقات رکھنے والی خاتون کو 26 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔

امریکی ریاست لوزیانا میں لیان یمارینو نامی خاتون اپنی بیٹی کے اسکول کے ایک 14 سالہ لڑکے کے ساتھ جنسی تعلقات رکھتی تھیں، جس پر عدالت نے اسے 26 سال قید کی سزا سنائی ہے، اس دوران خاتون کی بیٹی نے عدالت میں گواہی دیتے ہوئے ماں کیلئے سخت ترین سزا دینے کا مطالبہ کیا۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق 45 سالہ یمارینو نے کم عمر لڑکے کے ساتھ تعلقات رکھنے اور کم از کم پانچ دیگر نو عمر طلبہ کو جنسی نوعیت کے پیغامات بھیجنے کے الزامات پر کوئی مزاحمت نہ کرنے کا اعتراف کیا۔

عدالت نے ملزمہ کو دو الزامات میں ہر ایک پر 10 سال قید اور دیگر فحش رویے کے الزامات میں ہر ایک پر تین سال قید سنائی۔ یہ سزائیں مسلسل چلیں گی، جس کے باعث وہ جیل سے آزاد ہونے تک 70 سال سے زیادہ کی عمر کی ہو گی۔

علاوہ ازیں اسے ساری زندگی جنسی مجرم کے طور پر رجسٹر ہونا پڑے گا۔

واقعے کی تحقیقات تب شروع ہوئیں جب 14 سالہ طالب علم نے جولائی 2024 میں پولیس کو اطلاع دی کہ یمارینو نے اس کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کیے۔ بعد میں پانچ دیگر نوعمر طلبہ نے بھی الزامات عائد کیے کہ یمارینو نے انہیں فحش پیغامات اور ویڈیوز بھیجے۔


