بھارتی گھمنڈ پھر خاک میں مل گیا، جنوبی افریقا نے 25 سال بعد گھر میں ہی مات دیدی

جنوبی افریقا نے بھارتی گھمنڈ خاک میں ملاتے ہوئے بھارت کو اس کی سرزمین پر کھیلے جانے والے ٹیسٹ میں شکست دیدی۔
گوہاٹی ٹیسٹ میں بھارتی ٹیم کو آج کھیل کے پانچویں روز 408 رنز کے بھاری مارجن سے شکست ہوئی۔
اس ٹیسٹ میچ میں مہمان ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا اور اپنی پہلی اننگز میں 489 رنز بنائے جس کے جواب میں بھارتی ٹیم 201 رنز بنا کر 288 رنز کے خسارے میں چلی گئی۔
جنوبی افریقا نے 288 رنز کی برتری سے اپنی دوسری اننگز کا آغاز کیا اور 5 کھلاڑی کے نقصان پر 260 رنز بنا کر اننگز ڈکلیئر کردی۔
بھارتی ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 140رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی اور یوں اسے 408 رنز سے شکست کی ذلت اٹھانی پری۔
یہاں یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ اس سے قبل سنہ 2000 میں بھارتی سرزمین پر جنوبی افریقا ٹیسٹ سیریز جیتا تھا اور 25 سال بعد یہ دوبارہ ہوا ہے۔
اس سے قبل ایڈن گارڈ میں کھیلے گئے ٹیسٹ میچ میں جنوبی افریقا نے کھیل کے تیسرے دن 30 رنز سے میچ میں فتح حاصل کی تھی۔