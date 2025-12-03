تازہ تر ین
یوکرین کی صورتحال پیچیدہ ہے، مسئلہ حل کرنا آسان نہیں، ٹرمپ کا اعتراف

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراف کیا ہے کہ یوکرین کی صورتحال پیچیدہ ہے، مسئلہ حل کرنا آسان نہیں۔

کابینہ اجلاس میں اظہار خیال کے دوران امریکی صدر نے کہا کہ میں نے 8 جنگیں رُکوائی ہیں، نویں ختم ہونے والی روس یوکرین جنگ ہو گی، کہا گیا یہ روس یوکرین جنگ رُکوا دیں گے تو نوبیل انعام ملے گا، یوکرین کی صورتحال بہت پیچیدہ ہے، یہ مسئلہ حل کرنا آسان نہیں۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ان باقی کی 8 جنگوں کو نہیں دیکھا، بھارت پاکستان کی جنگ اور باقی جو میں نے رُکوائیں، مجھے تو ہر ایک جنگ رُکوانے پر نوبیل انعام ملنا چاہیے لیکن میں لالچی نہیں بننا چاہتا۔

اُن کا کہنا تھا کہ نوبیل انعام پانے والی خاتون نے بھی کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نوبیل انعام کا حقدار تھا، خاتون نے ٹھیک کہا، میں اُن کو سراہتا ہوں۔

امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ مجھے ان باتوں کی پروا نہیں، مجھے جنگوں میں ہونے والی ہلاکتوں کی پروا ہوتی ہے۔

انہوں نے کہا کہ ریاست لوزیانا اور نیو اورلینز میں بھی نیشنل گارڈز تعینات کریں گے، یہ عمل 2 ہفتے میں ہوجائے گا۔


