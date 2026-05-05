تازہ تر ین
اہم خبریں

اسلام آباد ہائیکورٹ کا رجٹ بٹ کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم

اسلام آباد ہائیکورٹ نے یوٹیوبر رجب بٹ کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ (پی سی ایل) سے نکالنے کا حکم دے دیا۔

جسٹس اعظم خان نے 6 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں متعلقہ اداروں کو ہدایت کی گئی کہ رجب بٹ کا نام فوری طور پر پی سی ایل سے خارج کیا جائے،اگر کوئی اور قانونی رکاوٹ یا کسی مجاز عدالت کا حکم موجود نہ ہو۔

 

فیصلے میں کہا گیا کہ فریقین کے مطابق نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) کی درخواست پر رجب بٹ کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا گیا تھا تاہم ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ این سی سی آئی اے کو اب اس نام کے اخراج پر کوئی اعتراض نہیں۔

عدالت نے کہا کہ کسی فرد کا نام پی سی ایل میں شامل کرنے کا اختیار پاسپورٹ ایکٹ اور متعلقہ قواعد میں موجود ہے، لیکن یہ اختیار لامحدود نہیں اور اسے منصفانہ اور قانونی طریقے سے استعمال کیا جانا چاہیے۔

عدالت نے کہا کہ ریکارڈ سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ درخواست گزار کا نام پی سی ایل میں شامل کرنے سے قبل اسے شوکاز نوٹس جاری کیا گیا، صرف انکوائری یا تحقیقات کا زیرِالتوا ہونا کسی شخص پر سفری پابندی عائد کرنے کے لیے کافی نہیں۔


اہم خبریں
رواں سال پاکستان میں ہیٹ ویوز اور شدید بارشوں کا خدشہ، خطرے کی گھنٹی بج گئی
اسلام آباد ہائیکورٹ کا رجٹ بٹ کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم
وزیراعظم شہبازشریف کا ترکیہ میں سیلاب سے جانی و مالی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار
عمران خان نے ‘ون کانسٹیٹیوشن ایونیو’ میں اپنا اپارٹمنٹ 4 سال پہلے ہی فروخت کردیا تھا
گریجویٹس کے لیے 60 ہزار روپے ماہانہ وظیفے کا اعلان
دنیا بھر میں پاکستانی پاسپورٹ سروس دوبارہ بحال ہو گئی
مشہور بھارتی اداکار ٹریفک حادثے میں چل بسے
سندھ حکومت نے ماہی گیر برادری کے لیے بڑے فیول سبسڈی پیکیج کی منظوری دے دی
بھارت نے اماراتی شہر پر حملے کو ناقابل قبول قرار دے دیا
عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت گر گئی
بھارت میں برڈ فلو : چکن اور انڈوں کی فروخت اچانک بند
بھارت کی 5 ریاستوں میں انتخابات، تامل ناڈو سے اداکار وجے کی جماعت آگے، مغربی بنگال میں ممتا بینرجی کو شکست
جامعہ کراچی میں سمسٹر امتحانات کے بائیکاٹ کا اعلان
نادرا نے شناختی کارڈ اور ب فارم بنوانے والوں کو نئی گائیڈ لائنز دے دیں
ایران کا دعویٰ: امریکی جنگی جہاز کو واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا، سینٹ کام کی جانب سے تردید
ڈالر مزید سستا، روپے کی زبردست واپسی





   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain