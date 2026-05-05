رواں سال پاکستان میں ہیٹ ویوز اور شدید بارشوں کا خدشہ، خطرے کی گھنٹی بج گئی

اسلام آباد : چیئرمین این ڈی ایم اے نے رواں سال ہیٹ ویوز، جنگلات میں آگ اور شدید بارشوں کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے خطرے کی گھنٹی بجادی۔
تفصیلات کے مطابق اسلام آباد میں نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر میں منعقدہ بریفنگ کے دوران چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے خبردار کیا ہے کہ سال 2026 کے دوران ملک کو شدید ہیٹ ویوز، جنگلات میں آگ اور موسلا دھار مون سون بارشوں جیسے خطرناک موسمی حالات کا سامنا ہو سکتا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ موسمی خطرات کی تشخیص اور تیاریوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے کے مطابق آفات سے نمٹنے کے لیے بروقت اقدامات اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر ہے۔
بریفنگ میں بتایا گیا کہ شمالی علاقوں میں شدید گرمی کے باعث گلیشیئرز کے پگھلنے کی رفتار بڑھنے کا خطرہ موجود ہے، جو سیلابی صورتحال کو جنم دے سکتا ہے۔
ادارے کے مطابق رواں سال ہیٹ ویوز کے ساتھ ساتھ شدید بارشوں اور جنگلات میں آگ کے واقعات میں اضافہ بھی متوقع ہے۔
لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے کہا کہ دنیا کو اس وقت موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے اور زمین کا درجہ حرارت تیزی سے بڑھ رہا ہے، پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے۔
اجلاس میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے پاک این ڈی ایم اے ڈیزاسٹر الرٹ کے ذریعے عوام کو پیشگی وارننگ دینے کے نظام پر بھی بریفنگ دی گئی اور غیر مصدقہ خبروں سے بچنے اور ذمہ دارانہ رپورٹنگ پر زور دیا گیا۔
این ڈی ایم اے نے واضح کیا کہ ملک میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور موسمی شدت کے پیش نظر تمام اداروں کو ہنگامی تیاریوں کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔