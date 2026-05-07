معرکۂ حق میں مسلح افواج عوام کی امنگوں پر پوری اتری، ڈی جی آئی ایس پی آر

ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری نے کہا ہے کہ “معرکۂ حق” میں مسلح افواج پاکستان نے قوم کی توقعات اور امنگوں پر پورا اترتے ہوئے بھرپور پیشہ ورانہ صلاحیت اور اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ ان کے مطابق اس آپریشن/مہم کے دوران افواج نے ثابت کیا کہ وہ ہر قسم کی جارحیت اور چیلنج کا مؤثر جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں۔

مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ افواج پاکستان جدید جنگی تقاضوں کے مطابق خود کو مسلسل بہتر بنا رہی ہیں اور قومی سلامتی کے دفاع میں ہر وقت تیار ہیں۔

خلاصہ:
ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کا مرکزی نکتہ یہ ہے کہ معرکۂ حق میں فوج نے عوام کی توقعات پر پورا اترتے ہوئے دفاعی صلاحیت، تیاری اور قومی یکجہتی کو مضبوط کیا۔


