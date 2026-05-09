پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل، مٹی کے تیل کی قیمت میں بڑی کمی

پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ریکارڈ سطح پر پہنچ گئیں، حکومت نے مٹی کے تیل کی قیمت میں بڑا ریلیف دے دیا۔

پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد مٹی کے تیل کی قیمت میں 41 روپے 80 پیسے فی لیٹرکمی کر دی ہے۔

نوٹیفکیشن کے مطابق مٹی کے تیل کی نئی قیمت318 روپے 96 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے، یاد رہے کہ اس سے قبل پیٹرول کی قیمت میں 14 روپے 92 پیسےکا اضافہ کیا گیا اور نئی قیمت 414 روپے78 پیسے ہوگئی۔

 

ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر کا اضافہ ہونے سے نئی قیمت 414روپے 58 پیسے تک پہنچ گئی ہے۔

لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 21 روپے 7پیسے فی لیٹر کمی کردی گئی۔ جس کے بعد نئی قیمت 265 روپے 84 پیسے فی لیٹرہو گئی ہے جبکہ جہازوں میں استعمال ہونے والا ایندھن جیٹ 53 روپے 11 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے۔

جیٹ فیول کی قیمت 388 روپے 55 پیسے سے بڑھا کر 441 روپے 66 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔


