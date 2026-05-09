تازہ تر ین
Uncategorized

ٹرمپ کا فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے سربراہ کو فارغ کرنے پر غور

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مبینہ طور پر فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن (ایف ڈی اے) کے چیف مارٹی میکرے کو عہدے سے ہٹانے پر غور کر رہے ہیں۔

 

امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق وائٹ ہاؤس نے اس حوالے سے ابتدائی منظوری دے دی ہے، تاہم حتمی فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے۔

رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ مارٹی میکرے کو ویپ مصنوعات کی منظوری، اسقاط حمل کی خصوصی دوا سے متعلق پالیسی اور ایف ڈی اے کے اندرونی انتظامی تنازعات پر شدید تنقید کا سامنا تھا۔ خاص طور پر فلیورڈ ویپس کی منظوری میں تاخیر نے ٹرمپ انتظامیہ اور بعض ریپبلکن حلقوں کو ناراض کیا۔

 

ذرائع کے مطابق اگر میکرے کو ہٹایا جاتا ہے تو ایف ڈی اے کے ڈپٹی کمشنر کائل ڈائمینٹس  کو عارضی سربراہ بنایا جاسکتا ہے جبکہ سابق ایف ڈی اے حکام اسٹیفن ہان اور بریٹ گروؤر کے نام بھی ممکنہ متبادل کے طور پر زیر غور ہیں۔

ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو میں براہِ راست اس منصوبے کی تصدیق نہیں کی، لیکن امریکی میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس میں اس معاملے پر سنجیدہ مشاورت جاری ہے۔


اہم خبریں
امریکا اور ایران کے درمیان مذاکرات اگلے ہفتے اسلام آباد میں دوبارہ شروع ہونے کا امکان
وفاقی حکومت کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبوں کے حوالے کرنے پر غور
پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل، مٹی کے تیل کی قیمت میں بڑی کمی
گھر بیٹھے پاسپورٹ سہولیات، اہم پیشرفت سامنے آگئی
پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے آفٹر شاکس، مہنگائی مزید بڑھ گئی
ملکی تاریخ کا بڑا ہاؤسنگ فراڈ، اسلام آباد ہاؤسنگ سوسائٹی میں 6 ہزار پلاٹس کی گنجائش پر 42 ہزار فائلیں فروخت
توہین عدالت کیس ، وفاقی آئینی عدالت نے سعید غنی کو نوٹس جاری کر دیا
’’یونیسکو میں ملازمتیں‘‘ اہلیت، شرائط اور اپلائی کرنے کا طریقہ جانیں!
سندھ حکومت کا کراچی کیلئے مزید نئی ای وی اور ڈبل ڈیکر بسیں لانے کا اعلان
ممبئی میں بریانی کے بعد تربوز کھانے سے پورے خاندان کی موت ، فرانزک رپورٹ میں اہم انکشاف
پنجاب سے گندمی کی بین الصوبائی ترسیل پر پابندی ، خیبر پختونخوا میں آٹا مزید مہنگا ہو گیا
قطر سے سستی گیس ملنے کی امید، پاکستان نے ایل این جی کی سب سے کم عالمی بولیاں مسترد کردیں
آبنائے ہرمز میں ایرانی ٹینکر پر امریکی حملہ، ایران کا میزائلوں سے بھر پور جواب
انٹرنیٹ کی دنیا کا ایک انقلابی سرچ انجن 30 سال بعد باضابطہ طور پر بند
دنیا کے سب سے مہنگے اپارٹمنٹ کی قیمت آپ کو دنگ کر دے گی
پنجاب بھر میں کالعدم تنظیموں کی جانب سے قربانی کی کھالیں اکٹھا کرنے پر پابندی





   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain