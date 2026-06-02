    بریکنگ نیوز

    امریکی محکمہ دفاع نے صحافیوں کو اپنے پریس آفس سے روک دیا

    By

    امریکی محکمہ دفاع (پینٹاگون) نے صحافیوں کو اپنے پریس آفس میں داخلے سے روک دیا ہے۔ محکمہ دفاع کے مطابق پریس آفس کو حساس اور خفیہ معلومات کے لیے مخصوص جگہ (SCIF) قرار دیا گیا ہے، جس کے باعث صحافیوں کی رسائی محدود کر دی گئی ہے۔ یہ اقدام میڈیا تک رسائی پر بڑھتی ہوئی پابندیوں کے تناظر میں سامنے آیا ہے۔

