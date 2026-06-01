آج سے پنجاب بھر میں مارکیٹ شاپنگ مال بازار رات 8 بجے بند نو ٹیفیکیشن جاری

لاہور: حکومت پنجاب نے توانائی کی بچت اور کاروباری اوقات کار کو منظم بنانے کے لیے صوبے بھر میں مارکیٹس، شاپنگ مالز اور بازار رات 8 بجے بند کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔
نوٹیفکیشن کے مطابق اس فیصلے کا اطلاق آج سے پورے پنجاب میں ہوگا۔ تمام مارکیٹس، شاپنگ سینٹرز اور تجارتی مراکز کو رات 8 بجے کاروبار بند کرنا ہوگا، جبکہ ضروری خدمات، میڈیکل اسٹورز اور بعض مخصوص کاروبار اس پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔
حکومتی حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد بجلی کی بچت، توانائی کے مؤثر استعمال اور تجارتی سرگرمیوں کو بہتر انداز میں منظم کرنا ہے۔ ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو فیصلے پر عملدرآمد یقینی بنانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔
دوسری جانب تاجروں کی مختلف تنظیموں نے فیصلے پر ملا جلا ردعمل ظاہر کیا ہے، جبکہ شہریوں نے بھی اس کے ممکنہ اثرات پر اپنی آراء کا اظہار کیا ہے۔ حکام کے مطابق خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔