سرک جزیرے پر امریکی بمباری کا جواب کویت میں امریکی اڈوں پر ڈراون حملہ ایران کا دعوی

یران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کویت میں موجود ایک امریکی فضائی اڈے کو ڈرون اور میزائل حملوں کا نشانہ بنایا۔ ایرانی پاسدارانِ انقلاب (IRGC) کے مطابق یہ کارروائی جنوبی ایران میں امریکی حملوں کے جواب میں کی گئی، جہاں ایران کا کہنا ہے کہ امریکی فورسز نے ایک مواصلاتی/فوجی تنصیب کو نشانہ بنایا تھا۔
امریکی حکام اور کویتی فوج کے مطابق کویت کی فضائی دفاعی نظام نے متعدد میزائلوں اور ڈرونز کو فضا ہی میں تباہ کر دیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق بڑے پیمانے پر جانی نقصان کی تصدیق نہیں ہوئی، تاہم خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔
امریکہ نے اس سے قبل ایران کے ڈرون اور ریڈار مراکز پر حملوں کی تصدیق کی تھی، جبکہ ایران نے ان حملوں کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے جوابی کارروائی کا اعلان کیا تھا۔