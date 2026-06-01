طلاق یافتہ کرکٹر نے میری خوبصورتی کی تعریف کی، میں نے بلاک کر دیا: ’تارک مہتا کا الٹا چشمہ’ کی ادکارہ کا دعویٰ

بھارتی ٹی وی اور او ٹی ٹی اداکارہ نہال وڈولیا نے دعویٰ کیا ہے کہ انڈین پریمیئر لیگ کی فرنچائز راجستھان رائلز سے تعلق رکھنے والے ایک طلاق یافتہ کرکٹر نے مجھے سوشل میڈیا پر پیغامات بھیجے اور میری خوبصورتی کی تعریف کی تھی۔
حالیہ پوڈکاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے نہال وڈولیا نے بتایا کہ مذکورہ کرکٹر اکثر میری سوشل میڈیا پوسٹس پر ردِعمل دیتے تھے اور مجھے ’خوبصورت‘، ’پرکشش‘ اور ’حسین‘ جیسے الفاظ سے مخاطب کرتے تھے۔
اداکارہ کے مطابق میں نے اس گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی اور بعد میں کرکٹر کو بلاک کر دیا۔
بھارتی مشہور ٹی وی ڈرامہ ’تارک مہتا کا الٹا چشمہ‘ کی اداکارہ نے انٹرویو کے دوران کرکٹر کا نام ظاہر نہیں کیا جس کے بعد سوشل میڈیا پر مختلف قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں۔
بھارتی میڈیا کے مطابق اس سے قبل نہال وڈولیا نے گجراتی اداکار کرن جوشی پر بھی نامناسب پیغامات بھیجنے کا الزام عائد کیا تھا۔
اداکارہ نے مبینہ گفتگو کے اسکرین شاٹس اور ویڈیوز بھی شیئر کی تھیں جبکہ کرن جوشی نے الزامات کی تردید کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ میرا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا تھا۔
واضح رہے کہ نہال وڈولیا ماضی میں متعدد او ٹی ٹی ڈراموں اور ٹی وی پروگراموں میں کام کر چکی ہیں جن میں ’تارک مہتا کا اُلٹا چشمہ‘ بھی شامل ہے۔