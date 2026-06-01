ایران کا امریکہ کے ساتھ تمام مذاکرات ختم کرنے کا اعلان آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کرنے فیصلہ

یران نے امریکہ کے ساتھ جاری تمام بالواسطہ مذاکرات اور پیغام رسانی معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایرانی خبر ایجنسیوں کے مطابق تہران نے مؤقف اختیار کیا ہے کہ لبنان اور غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے باعث جنگ بندی کی شرائط متاثر ہوئی ہیں، اس لیے امریکہ کے ساتھ مزید بات چیت فی الحال ممکن نہیں۔
ایران سے منسلک ذرائع کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز (Strait of Hormuz) کو مکمل طور پر بند کرنے اور دیگر اہم بحری راستوں پر دباؤ بڑھانے کے آپشنز پر عملدرآمد کیا جا رہا ہے۔ آبنائے ہرمز دنیا کے اہم ترین تیل بردار بحری راستوں میں شمار ہوتی ہے اور عالمی تیل تجارت کا بڑا حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے۔ Strait of Hormuz
رپورٹس کے مطابق اس پیش رفت کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں تیزی دیکھی گئی، جبکہ مشرقِ وسطیٰ میں مزید کشیدگی کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔