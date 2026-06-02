ٹرمپ نے دو طرفہ ردعمل کے درمیان 1.8 بلین ڈالر کا ‘اینٹی ویپنائزیشن’ فنڈ روک دیا

ٹرمپ نے دو طرفہ سیاسی ردعمل کے بعد 1.8 بلین ڈالر کا "اینٹی ویپنائزیشن فنڈ” روک دیا
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شدید سیاسی اور قانونی مخالفت کے بعد تقریباً 1.8 بلین ڈالر کے متنازع "Anti-Weaponization Fund” کو فی الحال روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فنڈ ان افراد کو معاوضہ دینے کے لیے بنایا گیا تھا جو خود کو وفاقی حکومت کی جانب سے سیاسی یا قانونی "نشانہ بنائے جانے” کا شکار قرار دیتے ہیں۔
اس منصوبے کو نہ صرف ڈیموکریٹس بلکہ کئی ریپبلکن رہنماؤں کی جانب سے بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ناقدین کا کہنا تھا کہ اس فنڈ سے ٹرمپ کے سیاسی اتحادیوں اور 6 جنوری 2021 کے کیپیٹل ہل حملے میں ملوث افراد کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔
ایک وفاقی جج نے بھی فنڈ کی رقم کی منتقلی عارضی طور پر روک دی، جس کے بعد امریکی محکمہ انصاف نے اس پر عملدرآمد معطل کر دیا۔ قانونی چیلنجز اور کانگریس میں بڑھتے ہوئے دباؤ کے باعث ٹرمپ انتظامیہ نے اس منصوبے سے پیچھے ہٹنے کا عندیہ دیا ہے۔