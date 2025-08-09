تازہ تر ین
پہلا ون ڈے : پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 5 وکٹوں سے شکست دیدی

 پاکستان نے 3 ون ڈے میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں میزبان ویسٹ انڈیز کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز میں ایک صفر کی برتری حاصل کرلی۔

ٹرینیڈاڈ میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے میزبان ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔

ویسٹ انڈیز کی ٹیم 49 اوورز میں 280 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔ایون لوئس 60 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔

پاکستان نے ویسٹ انڈیز کا 281 رنز کا ہدف 49 ویں اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر با آسانی حاصل کرلیا۔ گرین شرٹس کی جانب سے حسن نواز 63  اور حسین طلعت 41 رنز بناکر ناقابل شکست رہے۔

پاکستانی بیٹر حسن نواز نے ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں ڈیبیو کیا، پاکستانی ٹیم کے مینیجر نوید اکرم چیمہ نے حسن نواز کو ڈیبیو کیپ دی۔ساتھی کھلاڑیوں اور سپورٹ اسٹاف نے حسن نواز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے میچ میں پاکستان کی ٹیم میں عبداللہ شفیق، صائم ایوب، بابر اعظم، محمد رضوان، سلمان آغا، حسن نواز، حسین طلعت، فہیم اشرف، شاہین آفریدی، نسیم شاہ اور سفیان مقیم شامل تھے۔

ویسٹ انڈیز کی اننگز

فوٹو: پی سی بی

پاکستان کے خلاف میزبان ویسٹ انڈیز کا آغاز اچھا نہ تھے، صرف4 رنز کے مجموعی اسکور پر برینڈن کنگ آؤٹ ہوگئے۔

پہلی وکٹ گرنے کے بعد ایون لوئس اور کارٹے کے درمیان 77 رنز کی شراکت داری قائم ہوئی لیکن پھر کارٹے 30 رنز بناکر پویلین لوٹ گئے۔ ویسٹ انڈیز کو تیسرا نقصان لوئس کی صورت میں اٹھانا پڑا وہ 60  رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔

اس کے بعد کپتان شائے ہوپ نے 55 اور روسٹن چیز نے 53 رنز کی اننگز کھیلی۔رتھرفورڈ 10، گڈاکیش موتی 31 رنز بناکر آؤٹ ہوئے جبکہ شیمار جوزف 8 اور شیفرڈ 4 رنز بناسکے۔

یوں ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم 49 اوورز میں 280 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔

پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ آفریدی نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔نسیم شاہ نے 3 ، صائم ایوب، سفیان مقیم اور سلمان آغا نے ایک ایک وکٹ لی۔

پاکستان کی اننگز

فوٹو: پی سی بی

ویسٹ انڈیز کے 281 رنز کے ہدف کے  جواب میں پاکستان کا آغاز اچھا نہ تھا، اوپنر صائم ایوب صرف 5 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔

پہلی وکٹ گرنے کے بعد عبداللہ شفیق اور بابر اعظم نے ذمہ داری سے بیٹنگ کی اور ٹیم کا اسکور آگے بڑھایا لیکن پھر عبداللہ 29 رنز بناکر پویلین لوٹ گئے۔ اس کے بعد بابر بھی 47 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔

کپتان محمد رضوان نے ففٹی اسکور کی لیکن وہ بھی 53 رنز پر آؤٹ ہوئے جبکہ سلمان علی آغا 23 رنز بناسکے۔

5 وکٹیں گرنے کے بعد نوجوان حسن نواز اور حسین طلعت نے ذمہ درانہ بیٹنگ کی اور  49 ویں اوور میں ہدف پورا کرکے ٹیم کو کامیابی دلوائی۔حسن نواز 63 اور حسین طلعت 41 رنز بناکر ناقابل شکست رہے۔

ویسٹ انڈیز کی جانب سے شمار جوزف نے 2، سیلز ، موتی اور روسٹن چیز نے ایک ایک وکٹ لی۔

5 وکٹوں سے جیت کے بعد پاکستان نے 3 میچز کی سیریز میں ایک صفر کی برتری حاصل  کرلی ہے۔


