’’خوف بمقابلہ دلیری‘‘ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ کیوں بننےلگا ؟

سوشل میڈیا پر خوف بمقابلہ دلیری کا جملہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے جس کی وجہ بھارتی وزیر دفاع کی حالیہ ویڈیو کو قرار دیا جا رہا ہے جس میں وہ ایک آبدوز میں اترتے ہوئے توازن کھو بیٹھے جس پر سوشل میڈیا پر خوب دُرگت بنی ، جبکہ سوشل میڈیا صارفین نے اس حوالے سے دلچسپ تبصرے کیے۔
اس موقع پر قریب موجود افسران نے بڑی مشکل سے انہیں پکڑ کر سہارا دیا جبکہ دوسری طرف ویڈیو میں پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف کو دکھایا جا رہا ہے کہ نہر میں تن تنہا کودتے ہیں۔
اگر آپ نے آج سوشل میڈیا، خاص کر ایکس دیکھا ہو تو آپ نے سوچا ضرور ہوگا کہ اچانک سے انڈین وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کیوں ٹرینڈ کر رہے ہیں؟
ابھی دو روز قبل ہی پہلگام واقعے کو ایک سال مکمل ہونے پر برسی منائی گئی جس کے بعد آپریشن سندور بھی ٹرینڈ کرتا رہا، جمعہ کی صبح سوشل میڈیا پر اچانک انڈین وزیر دفاع ٹرینڈ کرتے نظر آئے اور جب وجہ تلاش کی گئی تو وہ ان کی ایک وائرل ویڈیو تھی۔