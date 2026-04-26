لاہور: ریسٹورنٹ رائیڈر سے مبینہ ڈکیتی کا ڈراپ سین، ڈرامہ بے نقاب

لاہور کے علاقے سندر میں ریسٹورنٹ رائیڈر سے مبینہ ڈکیتی کی واردات کا ڈراپ سین ہو گیا، پولیس نے تحقیقات کے بعد واقعے کو من گھڑت قرار دیتے ہوئے مرکزی ملزم کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔

پولیس کے مطابق لاہور کے علاقے تھانہ سندر میں ایمرجنسی ہیلپ لائن 15 پر ڈکیتی کی اطلاع دی گئی، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ نامعلوم ملزمان نے گن پوائنٹ پر 3 لاکھ 46 ہزار روپے نقدی، موبائل فون اور پرس چھین لیا ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچی اور شواہد اکٹھے کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا۔

 

ترجمان ڈی آئی جی آپریشنز کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش اور شواہد کے جائزے میں ڈکیتی کا واقعہ بے بنیاد ثابت ہوا۔ ملزم احسان، جو ایک ریسٹورنٹ رائیڈر ہے، کمپنی کی رقم بینک میں جمع کرانے کے لیے نکلا تھا، تاہم رقم خردبرد کرنے کے لیے اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ڈکیتی کا ڈرامہ رچایا۔

 

پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم احسان کو اس کے دو ساتھیوں احمد اعجاز اور حسنین سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ نمبر 1312/26 درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔

ترجمان ڈی آئی جی آپریشنز نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ ایمرجنسی نمبر 15 پر جھوٹی کال کرنا قانوناً جرم ہے، لہٰذا صرف حقیقی ہنگامی صورتحال میں ہی اس نمبر کا استعمال کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لاہور پولیس شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر وقت متحرک ہے۔


میزائیلوں کے انبار جمع کرتا بھارت
منگولیا میں شدید زلزلہ، ریکٹر اسکیل پر شدت 5.9 ریکارڈ
پاکستان بھر میں گرم اور خشک موسم کی لہر برقرار، محکمہ موسمیات کی وارننگ
ملک بھر میں خسرے سے 71 اموات رپورٹ
وائٹ ہاؤس میں فائرنگ کا واقعہ دہشتگردی کی گھناؤنی قسم ہے ، صدر ، وزیراعظم
پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کیوں بڑھائی گئیں ، وجہ سامنے آ گئی
اسلام آباد ٹریفک پولیس کا لائسنسنگ پراسیس مکمل پیپر لیس کردیا گیا
فٹبال ورلڈ کپ فائنل کے 4 ٹکٹس کی قیمت کروڑوں روپے میں پہنچ گئی
مرغی اورانڈے مزیدمہنگے،سرکاری نرخ ہوامیں اڑادیئے
ورلڈ بینک کے تعاون سے کراچی کو پانی کی فراہمی بہتر بنانے کے منصوبے کا آغاز
پنجاب میں دفعہ 144 کے تحت کھلی فضا میں ڈرون اُڑانے پر پابندی برقرار
پیٹرول پر بڑا فیصلہ قریب: عوام پر نیا بوجھ ڈالنے کی تیاری
پنجاب میں ڈرینز اور نالوں کی صفائی کیلئے جامع پلان تشکیل
پاکستان سے سعودی عرب حج پروازیں، ہزاروں عازمین مدینہ منورہ پہنچ گئے
پلاسٹک فری مہم، صوبہ بھر میں سنگل یوز پلاسٹک کے خاتمے کا اعلان





دلچسپ و عجیب
تحفے میں ملے لاٹری کے ٹکٹ نے لاکھوں ڈالر جتوا دیے
دنیا کا سب سے بڑا اسنیک اسٹور
’’خوف بمقابلہ دلیری‘‘ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ کیوں بننےلگا ؟
اس تصویر میں چھپی غلطی 30 سیکنڈ میں پکڑ سکتے ہیں؟
وہ بچہ جس نے 14 سال کی عمر میں اپنے ہاتھ سے طیارے کا فعال انجن تیار کرلیا
اے آئی پر مبنی روبوٹ نے بہترین ٹیبل ٹینس کھلاڑیوں کو شکست دے دی
ترک سیاستدان کی موچھوں کے دنیا بھر میں چرچے!
60 ہزار سانپوں کو پال کر سالانہ 4 کروڑ روپے سے زائد کمانے والی خاتون
