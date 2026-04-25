پنجاب میں ڈرینز اور نالوں کی صفائی کیلئے جامع پلان تشکیل

پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں پہلی بار بڑے پیمانے پر ڈرینز اور نالوں کی صفائی کیلئے جامع پلان تشکیل دے دیا۔
حکام کے مطابق یکم مئی سے 15 جون تک خصوصی ڈی سلٹنگ مہم چلائی جائے گی، صوبے کے 41 اضلاع میں واسا ایجنسیاں بیک وقت اپنے اپنے علاقوں میں صفائی آپریشن شروع کریں گی، اس مہم کا مقصد مون سون سیزن سے قبل نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنانا اور ممکنہ شہری مسائل سے بچاؤ یقینی بنانا ہے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سیکرٹری ہاؤسنگ نورالامین مینگل نے پنجاب واسا کو اس مہم کی ذمہ داری سونپ دی ہے، انہوں نے تمام متعلقہ افسران کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس مہم کو بروقت مکمل کریں اور کارکردگی کو بھی اسی بنیاد پر جانچا جائے گا۔
مزید برآں، واسا ایجنسیاں دیگر متعلقہ اداروں، بشمول ستھرا پنجاب پروگرام، میٹروپولیٹن کارپوریشنز اور میونسپل کارپوریشنز کے ساتھ مل کر کام کریں گی تاکہ صفائی کا عمل مؤثر طریقے سے مکمل کیا جا سکے۔
سیکرٹری ہاؤسنگ کے مطابق ڈرینز اور نالوں کی صفائی سے سیوریج نیٹ ورک کی استعداد میں اضافہ ہو گا اور شہری علاقوں میں نکاسی آب کے مسائل میں نمایاں کمی آئے گی، انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ یہ خصوصی مہم نہ صرف صفائی کے نظام کو بہتر بنائے گی بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وژن کے مطابق ماحولیاتی تحفظ میں بھی اہم کردار ادا کرے گی۔