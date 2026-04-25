پنجاب میں ڈرینز اور نالوں کی صفائی کیلئے جامع پلان تشکیل

 پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں پہلی بار بڑے پیمانے پر ڈرینز اور نالوں کی صفائی کیلئے جامع پلان تشکیل دے دیا۔

حکام کے مطابق یکم مئی سے 15 جون تک خصوصی ڈی سلٹنگ مہم چلائی جائے گی، صوبے کے 41 اضلاع میں واسا ایجنسیاں بیک وقت اپنے اپنے علاقوں میں صفائی آپریشن شروع کریں گی، اس مہم کا مقصد مون سون سیزن سے قبل نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنانا اور ممکنہ شہری مسائل سے بچاؤ یقینی بنانا ہے۔

وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سیکرٹری ہاؤسنگ نورالامین مینگل نے پنجاب واسا کو اس مہم کی ذمہ داری سونپ دی ہے، انہوں نے تمام متعلقہ افسران کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس مہم کو بروقت مکمل کریں اور کارکردگی کو بھی اسی بنیاد پر جانچا جائے گا۔

مزید برآں، واسا ایجنسیاں دیگر متعلقہ اداروں، بشمول ستھرا پنجاب پروگرام، میٹروپولیٹن کارپوریشنز اور میونسپل کارپوریشنز کے ساتھ مل کر کام کریں گی تاکہ صفائی کا عمل مؤثر طریقے سے مکمل کیا جا سکے۔

سیکرٹری ہاؤسنگ کے مطابق ڈرینز اور نالوں کی صفائی سے سیوریج نیٹ ورک کی استعداد میں اضافہ ہو گا اور شہری علاقوں میں نکاسی آب کے مسائل میں نمایاں کمی آئے گی، انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ یہ خصوصی مہم نہ صرف صفائی کے نظام کو بہتر بنائے گی بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وژن کے مطابق ماحولیاتی تحفظ میں بھی اہم کردار ادا کرے گی۔


اہم خبریں
پنجاب میں ڈرینز اور نالوں کی صفائی کیلئے جامع پلان تشکیل
پاکستان سے سعودی عرب حج پروازیں، ہزاروں عازمین مدینہ منورہ پہنچ گئے
پلاسٹک فری مہم، صوبہ بھر میں سنگل یوز پلاسٹک کے خاتمے کا اعلان
لاہور: ماں نے اپنے 3 بچوں کو کیوں قتل کیا؟ تہلکہ خیز انکشاف سامنے آگیا
موسم نے خوشگوار رخ اختیار کر لیا،لاہور کے آسمان پر بادل منڈلانے لگے
صدر مملکت آصف علی زرداری پانچ روزہ دورہ پر چین روانہ
غیر قانونی اسٹوریج پر ایف آئی اے کی بڑی کارروائی، ہزاروں لیٹر پیٹرول برآمد
کراچی میں پانی فراہمی کا بڑا منصوبہ شروع، دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر اہم کام جاری
لاہور:‌ اچھرہ میں 3 بچوں کے لرزہ خیز قتل کی تفتیش میں ہولناک انکشافات
کراچی میں لنگڑا آئس سپلائر گرفتار
کراچی میں آئندہ تین روز موسم گرم رہنے کی پیشگوئی
مہنگائی کی سالانہ شرح 14 فیصد ، حکومتی اقدامات ریت کی دیوار ، غریب طبقہ خطِ غربت سے نیچے سسکنے پر مجبور، محکمہ ش
اسلام آباد: تھانہ نون کی حدود سے خاتون اور بچے سمیت 4 افراد کی لاشیں برآمد
پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ، ٹرانسپورٹرز نے کرایے بڑھا دیئے
ظلم کی انتہا: ماں نے نومولود کو ٹوائلٹ میں پھینک کر مار ڈالا”
کراچی میں 2 دن کے لئے پانی کی فراہمی معطل کرنے کا اعلان کردیا گیا





دلچسپ و عجیب
دنیا کا سب سے بڑا اسنیک اسٹور
’’خوف بمقابلہ دلیری‘‘ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ کیوں بننےلگا ؟
اس تصویر میں چھپی غلطی 30 سیکنڈ میں پکڑ سکتے ہیں؟
وہ بچہ جس نے 14 سال کی عمر میں اپنے ہاتھ سے طیارے کا فعال انجن تیار کرلیا
اے آئی پر مبنی روبوٹ نے بہترین ٹیبل ٹینس کھلاڑیوں کو شکست دے دی
ترک سیاستدان کی موچھوں کے دنیا بھر میں چرچے!
60 ہزار سانپوں کو پال کر سالانہ 4 کروڑ روپے سے زائد کمانے والی خاتون
بال پوائنٹ پین کے ڈھکن میں سوراخ کیوں ہوتا ہے؟ حیران کن وجہ سامنے آگئی
