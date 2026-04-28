بریانی کے بعد تربوز کھانے سے میاں، بیوی سمیت 2 بچیاں جاں بحق

بھارتی شہر ممبئی میں بریانی کے بعد تربوز کھانے سے میاں بیوی اور 2 بچے جاں بحق ہوگئے۔
این ڈی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق ممبئی میں ایک ہی خاندان کے چار افراد فوڈ پوائزننگ کے سبب انتقال کرگئے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ 40 سالہ عبداللہ عبدالقادر، 35 سالہ اہلیہ نسرین، 16 سالہ بیٹی عائشہ اور 13 سال کی زینب نے ہفتے کی شب دیگر رشتے داروں کے ہمراہ بریانی کھائی۔
بعد ازاں رات ایک بجے انہوں نے تربوز کھایا جس کے چند گھنٹوں بعد ہی ان کی طبیعت بگڑگئی۔
رپورٹ کے مطابق صبح 5 کے قریب ان لوگوں کو شدید قے شروع ہوگئی، ابتدائی طور پر مقامی ڈاکٹر نے طبی امداد فراہم کی لیکن طبیعت مزید بگڑنے پر انہیں دوسرے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں چاروں دوران علاج چل بسے۔
اسپتال میں چاروں کا علاج کرنے والے ڈاکٹر زید قریشی نے بتایا کہ انہیں شدید قے اور ڈائریا کی شکایت تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ ان لوگوں نے تربوز کھایا ہے۔
تاہم حکام کا کہنا ہے کہ لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرکے ہی اصل وجہ موت پتا چل سکے گا۔