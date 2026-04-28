اوپن اے آئی کی جانب سے اسمارٹ فون تیار کیے جانے کا امکان

ایسا کافی عرصے سے کہا جار ہا ہے کہ اوپن اے آئی کی جانب سے ہارڈ وئیر بزنس میں قدم رکھنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔

اب تک مختلف لیکس میں بتایا گیا کہ مقبول ترین آرٹی فیشل انٹیلی جنس (اے آئی) چیٹ جی پی ٹی متعارف کرانے والی کمپنی وئیر ایبل ڈیوائسز تیار کر رہی ہے۔

مثال کے طور پر 2026 کے آخر یا 2027 کے شروع میں ایک اے آئی بڈز کو متعارف کرائے جانے کا امکان ہے۔

اب ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اوپن اے آئی کی جانب سے میڈیا ٹیک، کوالکوم اور لکس شیئر کے ساتھ شراکت داری کرکے اسمارٹ فون تیار کرنے پر کام کیا جا رہا ہے۔

رپورٹ کے مطابق میڈیا ٹیک اور کوالکوم کی جانب سے اس ڈیوائس کے لیے اسمارٹ فون چپ کو ڈیزائن کیا گیا جبکہ لکس شیئر کی جانب سے فون کے ڈیزائن اور تیاری کو ممکن بنایا جائے گا۔

اوپن اے آئی کے اسمارٹ فونز کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایپس کی جگہ اے آئی ایجنٹس کو دی جائے گی جس سے مختلف ایپس کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی۔

رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ صارفین کو متعدد ایپس کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ ان کے کام فون کے ذریعے مکمل ہو جائیں گے، بنیادی طور پر اسمارٹ فونز کے استعمال کا بنیادی تصور ہی تبدیل ہو جائے گا۔

اس اسمارٹ فون کی منصوبہ بندی اور تیاری کے عمل کو 2027 کی پہلی سہ ماہی میں مکمل کیے جانے کا امکان ہے جبکہ اس کی پروڈکشن 2028 میں متوقع ہے۔

خیال رہے کہ اوپن اے آئی کی جانب سے فی الحال اس حوالے سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔


