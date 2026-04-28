تازہ تر ین
اہم خبریں

بشریٰ بی بی کی متاثرہ آنکھ کے معائنے کیلئے ڈاکٹرز جیل پہنچ گئے

بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی متاثرہ آنکھ کا معائنہ کرنے کے لیے الشفاء آئی ٹرسٹ کے ڈاکٹر ندیم قریشی اڈیالہ جیل پہنچ گئے۔

ذرائع کے مطابق پمز ہسپتال کے ڈاکٹر عارف بھی اڈیالہ جیل پہنچے ہیں، وہ آنکھ کے معائنے کا سامان ساتھ لے کر آئے ہیں۔

جیل ذرائع کے مطابق 17 اپریل کو الشفاء آئی ٹرسٹ ہسپتال میں بشریٰ بی بی کی دائیں آنکھ کا آپریشن ہوا تھا، بشریٰ بی بی کی دائیں آنکھ میں ریٹینل ڈیٹیچمنٹ کی تشخیص ہوئی تھی۔

دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں کے علاج سے متعلق پمز ہسپتال انتظامیہ نے پریس ریلیز جاری کیا ہے۔

پمز انتظامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو آنکھوں کے فالو اپ علاج کے لیے 28 اپریل کو پمز لایا گیا، ان کو اینٹی وی ای جی ایف انٹرا ویٹریل انجیکشن کی چوتھی ڈوز دی گئی۔

ادھر بشری بی بی سے ملاقات کے لئے فیملی فیکٹری ناکہ پہنچ گئی، بشری بی بی کی بھابھی مہر النساء احمد،بیٹی مہر النساء مانیکا ملاقات کے لئے فیکٹری ناکہ پہنچے۔

پولیس نے فیکٹری ناکہ پر روک لیا، اجازت ملنے پر اڈیالہ جیل بھجوایا جائے گا۔


اہم خبریں
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain