مئی میں بلیو مون کا نظارہ کب ہوگا؟

مئی کا مہینہ چاند کے حوالے سے کچھ خاص ثابت ہونے والا ہے۔

مئی میں 2 بار مکمل چاند کا نظارہ دیکھنے کا موقع ملے گا۔

جی ہاں واقعی جس مہینے میں 2 مکمل چاند دیکھنے میں آتے ہیں، تو دوسرے چاند کو بلیو مون کہا جاتا ہے۔

خیال رہے کہ بلیو مون سے مراد یہ نہیں کہ چاند کا رنگ نیلگوں مائل ہو جائے گا بلکہ انگریزی مہینے میں دوسری بار دکھائی دینے والے چودھویں کے چاند کو بلیو مون کہا جاتا ہے۔

پہلے یکم مئی کو مکمل چاند آسمان پر طلوع ہوگا جبکہ دوسرا مہینے کے آخری دن یعنی 31 مئی کو نظر آئے گا۔

اس مہینے کا بلیو مون اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ اس کے بعد ایسا نظارہ دیکھنے کے لیے 2028 تک انتظار کرنا ہوگا۔

بلیو مون کی اصطلاح استعمال کرنے کی وجہ بھی کافی دلچسپ ہے۔

19 ویں صدی میں ایک آتش فشاں پھٹنے سے آسمان کی رنگت میں عجیب تبدیلی آئی جس کے باعث مکمل چاند نیلگوں رنگ کا نظر آنے لگا، جسے بلیو مون کہا گیا۔

بلیو مون کی 2 اقسام ہیں، ایک سیزنل بلیو مون اور دوسری منتھلی بلیو مون۔

سیزنل بلیو مون ایک سیزن میں 4 مکمل چاندوں کے تیسرے چاند کو کہا جاتا ہے اور اسی طرح کا بلیومون آخری بار 19 اگست 2024 کو افق پر نظر آیا تھا۔

دوسرا منتھلی بلیو مون ہے جس کی وضاحت پہلے ہی کی جاچکی ہے، جو اس سے قبل آخری بار اگست 2023 میں دیکھنے میں آیا تھا۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ مئی کے دونوں چاند مائیکرو مون ہوں گے یعنی وہ معمول کے مکمل چاند کے مقابلے میں چھوٹے اور کم روشن نظر آئیں گے۔

ایسا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت چاند زمین سے سب سے زیادہ فاصلے پر موجود ہے۔

ہر سال چاند زمین سے سب سے زیادہ فاصلے پر موجود ہوتا ہے جس کے لیے اپوجی کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔


