مگرمچھوں سے بھرے دریا میں 55 کلومیٹر تک تیر کر عالمی ریکارڈ قائم کرنیوالا فرد

اینڈی ڈونلڈ سن نے مگرمچھوں سے بھرے دریا میں طویل ترین فاصلے تک کم وقت میں تیراکی کا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔

اینڈی ڈونلڈ سن اور ان کی ٹیم مغربی آسٹریلیا کے خطے کمبرلے میں واقع دریائے اورد میں تیرنے کے خطرے سے آگاہ تھے جہاں ڈھائی میٹر لمبے مگرمچھ بھرے ہوئے ہیں۔

اینڈی ڈونلڈ سن نے اس دریا میں تنہا تیرنے کا اعلان کیا تھا اور انہیں مجموعی طور پر 55 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا تھا۔

برطانوی نژاد آسٹریلین الٹرا میراتھون سوئمر اینڈی ڈونلڈ سن کو توقع تھی کہ وہ سب سے کم وقت میں 55 کلومیٹر تک تیرنے والے پہلے فرد بن جائیں گے۔

اس دریا میں تازہ پانی کے 5500 مگر مچھ موجود ہیں اور ہر 10 میٹر میں ایک مگرمچھ موجود ہوتا ہے۔

35 سالہ اینڈی ڈونلڈ سن کی خوش قسمتی یہ تھی کہ تازہ پانی کے مگر مچھ کھارے پانی میں پائے جانے والے مگرمچھوں سے چھوٹے اور کم جارحیت پسند ہوتے ہیں اور اکثر انسانوں پر حملوں سے گریز کرتے ہیں۔

ان کی ٹیم نے پہلے تحقیق کی تاکہ اینڈی ڈونلڈ سن تیراکی کے دوران خود کو خطرے میں محسوس نہ کریں گے، کیونکہ وہاں مگرمچھوں کے ساتھ ساتھ عقاب، لومڑیاں اور دیگر متعدد جانور بھی رہتے ہیں۔

اس دریا میں ہزاروں مگرمچھ موجود ہیں / فوٹو بشکریہ Ben Broady

اینڈی ڈونلڈ سن نے بتایا کہ اس طرح کے کھلے پانی میں تیرنا کافی اعصاب شکن ہوتا ہے کیونکہ وہاں مسلسل جنگلی حیات سے خطرہ لاحق رہتا ہے، مگر پھر بھی لوگ اس دریا کو روزانہ استعمال کرتے ہیں۔

انہوں نے Kununurra سے دریا میں تیرنا شروع کیا اور 11 گھنٹے اور 52 منٹ تک تیرتے رہے۔

اس طرح انہوں نے 2024 میں اتنا فاصلہ 16 گھنٹے سے زائد وقت میں طے کرنے والے Simone Blaser کا ریکارڈ توڑ دیا۔

اس ریکارڈ کو اپنے نام کرنے کے بعد اینڈی ڈونلڈ سن نے بتایا کہ ‘یہ جادوئی سفر تھا، اس دریا اور اس کے خوبصورت میں تیرنا بہترین تجربہ تھا’۔

صبح 5 بج کر 38 منٹ پر انہوں نے سفر کا آغاز کیا اور جب جب دوپہر میں درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا تو ان کے ساتھ چلنے والی کشتیوں نے انہیں سایہ فراہم کرنے کی کوشش کی۔

میٹھے پانی میں نمک نہ ہونے کی وجہ سے اس میں تیرنا مشکل ہو جاتا ہے اور جب تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو جسم کو حرکت دینا مشکل محسوس ہوت ہے۔

مگر تمام تر مشکلات کے باوجود انہوں نے شام 5 بج کر 29 منٹ پر اپنا سفر مکمل کرلیا۔


اہم خبریں
سونے کی قیمت میں مسلسل دوسرے روز کمی، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟
بورڈز نے نہم کے سالانہ امتحان 2027کیلئے رجسٹریشن کا شیڈول جاری کر دیا
صحت سینٹرل ڈرگز لیبارٹری کراچی کو WHO پری کوالیفیکیشن حاصل
مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ داخل،2 سے 5 مئی تک شہر میں آندھی اور بارش کا امکان
علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نیا ٹرمینل تکمیل کے آخری مراحل میں داخل
سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی، موسم خوشگوار، آج بھی بارش کا امکان
“اس نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا”، ساس کے ہاتھوں سابق ملکہ حسن کا قتل
لیپ ٹاپ کی رفتار تیز رکھنے کے پانچ طریقے
لاہور میں سیاحت و سرمایہ کاری کا بڑا ایونٹ سج گیا
ملک میں 84 ہزار ایچ آئی وی کیسز، علاج کیلئے مختص فنڈز کے استعمال پر وزیر صحت کو تشویش
اورکزئی طوفانی بارش کا قہر، درجنوں دکانیں، گاڑیاں اور گھر لمحوں میں پانی کی نذر
مئی 2026 پاکستانیوں کے لئے تعطیلات سے بھرپور مہینہ
بشریٰ بی بی کی متاثرہ آنکھ کے معائنے کیلئے ڈاکٹرز جیل پہنچ گئے
معیشت بہتری کی جانب گامزن، جی ڈی پی 4 فیصد تک رہنے کی امید ہے: وزیر خزانہ
اوپن اے آئی کی جانب سے اسمارٹ فون تیار کیے جانے کا امکان
بریانی کے بعد تربوز کھانے سے میاں، بیوی سمیت 2 بچیاں جاں بحق





