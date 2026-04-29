مگرمچھوں سے بھرے دریا میں 55 کلومیٹر تک تیر کر عالمی ریکارڈ قائم کرنیوالا فرد

اینڈی ڈونلڈ سن نے مگرمچھوں سے بھرے دریا میں طویل ترین فاصلے تک کم وقت میں تیراکی کا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔
اینڈی ڈونلڈ سن اور ان کی ٹیم مغربی آسٹریلیا کے خطے کمبرلے میں واقع دریائے اورد میں تیرنے کے خطرے سے آگاہ تھے جہاں ڈھائی میٹر لمبے مگرمچھ بھرے ہوئے ہیں۔
اینڈی ڈونلڈ سن نے اس دریا میں تنہا تیرنے کا اعلان کیا تھا اور انہیں مجموعی طور پر 55 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا تھا۔
برطانوی نژاد آسٹریلین الٹرا میراتھون سوئمر اینڈی ڈونلڈ سن کو توقع تھی کہ وہ سب سے کم وقت میں 55 کلومیٹر تک تیرنے والے پہلے فرد بن جائیں گے۔
اس دریا میں تازہ پانی کے 5500 مگر مچھ موجود ہیں اور ہر 10 میٹر میں ایک مگرمچھ موجود ہوتا ہے۔
35 سالہ اینڈی ڈونلڈ سن کی خوش قسمتی یہ تھی کہ تازہ پانی کے مگر مچھ کھارے پانی میں پائے جانے والے مگرمچھوں سے چھوٹے اور کم جارحیت پسند ہوتے ہیں اور اکثر انسانوں پر حملوں سے گریز کرتے ہیں۔
ان کی ٹیم نے پہلے تحقیق کی تاکہ اینڈی ڈونلڈ سن تیراکی کے دوران خود کو خطرے میں محسوس نہ کریں گے، کیونکہ وہاں مگرمچھوں کے ساتھ ساتھ عقاب، لومڑیاں اور دیگر متعدد جانور بھی رہتے ہیں۔
اینڈی ڈونلڈ سن نے بتایا کہ اس طرح کے کھلے پانی میں تیرنا کافی اعصاب شکن ہوتا ہے کیونکہ وہاں مسلسل جنگلی حیات سے خطرہ لاحق رہتا ہے، مگر پھر بھی لوگ اس دریا کو روزانہ استعمال کرتے ہیں۔
انہوں نے Kununurra سے دریا میں تیرنا شروع کیا اور 11 گھنٹے اور 52 منٹ تک تیرتے رہے۔
اس طرح انہوں نے 2024 میں اتنا فاصلہ 16 گھنٹے سے زائد وقت میں طے کرنے والے Simone Blaser کا ریکارڈ توڑ دیا۔
اس ریکارڈ کو اپنے نام کرنے کے بعد اینڈی ڈونلڈ سن نے بتایا کہ ‘یہ جادوئی سفر تھا، اس دریا اور اس کے خوبصورت میں تیرنا بہترین تجربہ تھا’۔
صبح 5 بج کر 38 منٹ پر انہوں نے سفر کا آغاز کیا اور جب جب دوپہر میں درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا تو ان کے ساتھ چلنے والی کشتیوں نے انہیں سایہ فراہم کرنے کی کوشش کی۔
میٹھے پانی میں نمک نہ ہونے کی وجہ سے اس میں تیرنا مشکل ہو جاتا ہے اور جب تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو جسم کو حرکت دینا مشکل محسوس ہوت ہے۔
مگر تمام تر مشکلات کے باوجود انہوں نے شام 5 بج کر 29 منٹ پر اپنا سفر مکمل کرلیا۔