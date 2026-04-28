پنجاب میں سیاحت کو فروغ دینے کیلیے سرمایہ کاری نمائش کا آغاز ہوگیا۔
تفصیلات کے مطابق میگنیفیسنٹ پنجاب ٹوررازم اینڈ انویسٹمنٹ ایکسپو 2026 کا لاہور میں سیاحت و سرمایہ کاری کا بڑا ایونٹ سج گیا۔
وزیراعلی پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ کی خصوصی شرکت کی اور رنگا رنگ اسٹالز، صوبائی وزیر کا دورہ کیا۔
رمیش سنگھ اروڑہ مذہبی سیاحت پر اہم پینل ڈسکشن کا حصہ بنے اور انہوں نے “مذہبی سیاحت” کے فروغ پر زور دیتے ہوئے سرماریہ کاری و رابطہ کاری کے حوالے سے گفتگو کی۔
سیکرٹری وویمن ڈویلپمنٹ ثمن رائے، سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر احسن بھٹہ، ڈاکٹر رمیش کمار وانکوانی، محبوب حسین، ایڈیشنل سیکرٹری شرائنز ناصر مشتاق اور قدسیہ رحیم پینل میں شریک ہوئے۔
صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس ایکسپو سے ثابت ہوتا ہے کہ وزیراعلی مریم نواز کی قیادت میں پنجاب عالمی مذہبی سیاحتی مرکز بننے کو تیار ہے، کرسمس کی تقریبات پہلی بار حکومتی سطح پر 14 دن تک منائی گئی۔
رمیش سنگھ اروڑہ نے کہا کہ اقلیتوں خصوصی طور پر کرسچن کمیونٹی کو اس طرح مذہبی آزادی کے اظہار کا موقع ملا، کیتھیڈرل چرچ سے لبرٹی چوک تک کرسمس ریلی کا انعقاد کیا گیا جو بین المذاہب ہم آہنگی کی شاندار مثال ہے۔
رمیش سنگھ اروڑہ نے کہا کہ ریلی میں مسلم، کرسچن، ہندو اور سکھ برادری کی مشترکہ شرکت نے عالمی سطح پر پاکستان کا سافٹ امیج اجاگر کیا، ایسٹر اور کرسمس کی سرکاری سطح پر تقریبات نے دراصل مذہبی سیاحت اور بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دیا ہے۔
اُن کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب نے حال ہی میں 6 ہزار سے زائد سکھ یاتریوں کاوساکھی کی 9 روزہ تقریبات کے لئے شاندار استقبال کیا، سکھ یاتریوں کو لاہور، ننکانہ صاحب، حسن ابدال اور کرتارپور سمیت مقدس مقامات کے دورے کروائے گئے۔
رمیش سنگھ نے کہا کہ وزیراعلی پنجاب کی قیادت میں پنجاب کی مہمان نوازی مذہبی سیاحت کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں، حکومت پنجاب کی جانب سے گرجا گھروں، مندروں اور گوردواروں کی کنزرویشن اور پریزرویشن کا عمل تیزی سے جاری ہے۔
انہوں نے کہا کہ مذہبی مقامات کی بحالی سے مذہبی سیاحت کو مزید فروغ ملے گا۔