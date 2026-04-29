علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نیا ٹرمینل تکمیل کے آخری مراحل میں داخل

علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نئے ٹرمینل کی تعمیر آخری مراحل میں داخل ہو گئی۔
حکام کے مطابق اسے رواں برس مسافروں کیلئے کھول دیا جائے گا، پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ 26 ارب روپے کی لاگت سے تیار ہونے والے اس بڑے منصوبے کا بنیادی انفراسٹرکچر مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ اندرونی تکمیلی کام تیزی سے جاری ہے۔
نئے ٹرمینل کے فعال ہونے کے بعد ایئرپورٹ کی سالانہ مسافر گنجائش 50 لاکھ سے بڑھ کر ایک کروڑ تک پہنچ جائے گی، جس سے نہ صرف مسافروں کو سہولت ملے گی بلکہ فضائی آپریشن بھی مزید مؤثر ہو جائے گا۔
اتھارٹی کے مطابق ٹرمینل میں عالمی معیار کی جدید ٹیکنالوجی نصب کی جا رہی ہے، جس کے ذریعے اندرون و بیرون ملک سفر کرنے والے مسافروں کو جدید اور آرام دہ سہولیات فراہم کی جائیں گی، بورڈنگ پاس کاؤنٹرز کی تعداد کو تین گنا بڑھا دیا گیا ہے، جبکہ خودکار سیلف سروس مشینیں بھی نصب کی جا رہی ہیں تاکہ مسافروں کو قطاروں میں کم وقت گزارنا پڑے۔
حکام کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ نئے نظام کی بدولت دھند، بارش یا خراب موسم کے دوران بھی فلائٹ آپریشن متاثر نہیں ہو گا، جس سے پروازوں کے شیڈول میں بہتری آئے گی۔