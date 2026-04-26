اسلام آباد ٹریفک پولیس کا لائسنسنگ پراسیس مکمل پیپر لیس کردیا گیا

آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے لائسنسنگ میں جدت لانے کے لیے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے اسلام آباد ٹریفک پولیس کے لائسنسنگ پراسیس کو مکمل پیپر لیس کردیا ۔
آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے پیپر لیس لائسنسنگ کا باقاعدہ افتتاح کردیا،اس موقع پر چیف ٹریفک آفیسر محمد سرفراز ورک اور ٹریفک کے افسران بھی موجود تھے۔
آئی جی اسلام آباد نے تمام پیپرلیس کاؤنٹرز کا جائزہ لیا اور اس نظام کے متعلق احکامات جاری کئے۔انہوں نے اس موقع پر گفتگوکرتے ہوئے کہاکہ یہ اقدام شہریوں کی سہولت اور قیمتی وقت کے ضیاع کو بچانے کے لئے اٹھایا گیاہے،پہلے شہریوں کو میڈیکل فارم بھرنے، تصویر لگانے سمیت متعدد پیپرز کا استعمال کرنا پڑتا تھا،اب شہریوں کو کسی ڈاکیومنٹ، فوٹو کاپی یا فوٹو ہمراہ لانے کی ضرورت نہیں۔
آئی جی اسلام آبادسیدعلی ناصررضوی نے اس موقع پر مزیدکہاکہ اب میڈیکل سے لے کر لائسنسنگ کی وصولی تک مکمل نظام پیپر لیس ہوچکا ہے،چیف ٹریفک آفیسر اور ان کی ٹیم نے قلیل وقت میں اس پراجیکٹ کو مکمل کیا جس پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔

 

آئی جی اسلام آبادنے کہاکہ لائسنسنگ فیس کے نظام کو بھی جلد ڈیجیٹلائز کردیا جائے گا،اب شہری صرف اپنے شناختی کارڈ ساتھ لے کر آئیں اور اسلام آباد ٹریفک پولیس کا لائسنس حاصل کریں۔


وائٹ ہاؤس میں فائرنگ کا واقعہ دہشتگردی کی گھناؤنی قسم ہے ، صدر ، وزیراعظم
پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کیوں بڑھائی گئیں ، وجہ سامنے آ گئی
فٹبال ورلڈ کپ فائنل کے 4 ٹکٹس کی قیمت کروڑوں روپے میں پہنچ گئی
مرغی اورانڈے مزیدمہنگے،سرکاری نرخ ہوامیں اڑادیئے
ورلڈ بینک کے تعاون سے کراچی کو پانی کی فراہمی بہتر بنانے کے منصوبے کا آغاز
پنجاب میں دفعہ 144 کے تحت کھلی فضا میں ڈرون اُڑانے پر پابندی برقرار
پیٹرول پر بڑا فیصلہ قریب: عوام پر نیا بوجھ ڈالنے کی تیاری
پنجاب میں ڈرینز اور نالوں کی صفائی کیلئے جامع پلان تشکیل
پاکستان سے سعودی عرب حج پروازیں، ہزاروں عازمین مدینہ منورہ پہنچ گئے
پلاسٹک فری مہم، صوبہ بھر میں سنگل یوز پلاسٹک کے خاتمے کا اعلان
لاہور: ماں نے اپنے 3 بچوں کو کیوں قتل کیا؟ تہلکہ خیز انکشاف سامنے آگیا
موسم نے خوشگوار رخ اختیار کر لیا،لاہور کے آسمان پر بادل منڈلانے لگے
صدر مملکت آصف علی زرداری پانچ روزہ دورہ پر چین روانہ
غیر قانونی اسٹوریج پر ایف آئی اے کی بڑی کارروائی، ہزاروں لیٹر پیٹرول برآمد
کراچی میں پانی فراہمی کا بڑا منصوبہ شروع، دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر اہم کام جاری





دلچسپ و عجیب
دنیا کا سب سے بڑا اسنیک اسٹور
’’خوف بمقابلہ دلیری‘‘ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ کیوں بننےلگا ؟
اس تصویر میں چھپی غلطی 30 سیکنڈ میں پکڑ سکتے ہیں؟
وہ بچہ جس نے 14 سال کی عمر میں اپنے ہاتھ سے طیارے کا فعال انجن تیار کرلیا
اے آئی پر مبنی روبوٹ نے بہترین ٹیبل ٹینس کھلاڑیوں کو شکست دے دی
ترک سیاستدان کی موچھوں کے دنیا بھر میں چرچے!
60 ہزار سانپوں کو پال کر سالانہ 4 کروڑ روپے سے زائد کمانے والی خاتون
بال پوائنٹ پین کے ڈھکن میں سوراخ کیوں ہوتا ہے؟ حیران کن وجہ سامنے آگئی
