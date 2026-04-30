سونے کی قیمتوں میں بحالی، ڈالر کمزور مگر مہنگائی کے خدشات برقرار

عالمی منڈی میں سونے کی قیمتوں میں ایک ماہ کی کم ترین سطح کے بعد بحالی دیکھی گئی ہے، تاہم تیل کی بلند قیمتوں کے باعث مہنگائی اور شرح سود کے طویل عرصے تک بلند رہنے کے خدشات برقرار ہیں۔
اسپاٹ گولڈ 0.6 فیصد اضافے کے ساتھ 4,566.73 ڈالر فی اونس تک پہنچ گیا، جبکہ امریکی گولڈ فیوچرز بھی 0.4 فیصد بڑھ کر 4,578.50 ڈالر ہو گئے۔ امریکی ڈالر کی قدر میں کمی کے باعث سونا دیگر کرنسی رکھنے والوں کے لیے سستا ہو گیا، جس سے طلب میں اضافہ ہوا۔
دوسری جانب برینٹ کروڈ آئل کی قیمت 119 ڈالر فی بیرل سے اوپر برقرار رہی، جس کی بڑی وجہ امریکا اور ایران کے درمیان تعطل کا شکار مذاکرات ہیں، جس سے مشرق وسطیٰ میں تیل کی رسد متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے تیل کمپنیوں کے ساتھ ممکنہ امریکی ناکہ بندی کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ ایران پر زور دیا کہ وہ جلد معاہدہ کرے۔ ادھر فیڈرل ریزرو نے شرح سود برقرار رکھی، تاہم پالیسی بیان میں مہنگائی سے متعلق بڑھتے خدشات کا اظہار کیا گیا، جس پر اندرونی اختلافات بھی سامنے آئے۔
مزید برآں، کیون وارش کی فیڈ سربراہ بننے کی راہ ہموار ہوتی دکھائی دے رہی ہے، جو آئندہ ماہ جیروم پاول کی جگہ لے سکتے ہیں۔
ورلڈ گولڈ کونسل کے مطابق 2026 کی پہلی سہ ماہی میں عالمی سطح پر سونے کی طلب میں 2 فیصد اضافہ ہوا، جس کی بڑی وجہ بارز اور سکوں کی خریداری اور مرکزی بینکوں کی طلب میں اضافہ ہے، اگرچہ زیورات کی مانگ میں 23 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں چاندی 1 فیصد اضافے کے ساتھ 72.18 ڈالر، پلاٹینم 1.7 فیصد اضافے کے ساتھ 1,911 ڈالر، جبکہ پیلیڈیم 0.9 فیصد بڑھ کر 1,470.40 ڈالر فی اونس ہو گیا۔