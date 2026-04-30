سونے کی قیمتوں میں بحالی، ڈالر کمزور مگر مہنگائی کے خدشات برقرار

عالمی منڈی میں سونے کی قیمتوں میں ایک ماہ کی کم ترین سطح کے بعد بحالی دیکھی گئی ہے، تاہم تیل کی بلند قیمتوں کے باعث مہنگائی اور شرح سود کے طویل عرصے تک بلند رہنے کے خدشات برقرار ہیں۔

اسپاٹ گولڈ 0.6 فیصد اضافے کے ساتھ 4,566.73 ڈالر فی اونس تک پہنچ گیا، جبکہ امریکی گولڈ فیوچرز بھی 0.4 فیصد بڑھ کر 4,578.50 ڈالر ہو گئے۔ امریکی ڈالر کی قدر میں کمی کے باعث سونا دیگر کرنسی رکھنے والوں کے لیے سستا ہو گیا، جس سے طلب میں اضافہ ہوا۔

دوسری جانب برینٹ کروڈ آئل کی قیمت 119 ڈالر فی بیرل سے اوپر برقرار رہی، جس کی بڑی وجہ امریکا اور ایران کے درمیان تعطل کا شکار مذاکرات ہیں، جس سے مشرق وسطیٰ میں تیل کی رسد متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے تیل کمپنیوں کے ساتھ ممکنہ امریکی ناکہ بندی کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ ایران پر زور دیا کہ وہ جلد معاہدہ کرے۔ ادھر فیڈرل ریزرو نے شرح سود برقرار رکھی، تاہم پالیسی بیان میں مہنگائی سے متعلق بڑھتے خدشات کا اظہار کیا گیا، جس پر اندرونی اختلافات بھی سامنے آئے۔

مزید برآں، کیون وارش کی فیڈ سربراہ بننے کی راہ ہموار ہوتی دکھائی دے رہی ہے، جو آئندہ ماہ جیروم پاول  کی جگہ لے سکتے ہیں۔

ورلڈ گولڈ کونسل کے مطابق 2026 کی پہلی سہ ماہی میں عالمی سطح پر سونے کی طلب میں 2 فیصد اضافہ ہوا، جس کی بڑی وجہ بارز اور سکوں کی خریداری اور مرکزی بینکوں کی طلب میں اضافہ ہے، اگرچہ زیورات کی مانگ میں 23 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی۔

دیگر قیمتی دھاتوں میں چاندی 1 فیصد اضافے کے ساتھ 72.18 ڈالر، پلاٹینم 1.7 فیصد اضافے کے ساتھ 1,911 ڈالر، جبکہ پیلیڈیم 0.9 فیصد بڑھ کر 1,470.40 ڈالر فی اونس ہو گیا۔


پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر حکومتی پالیسی بالکل غلط ہے، شاہد خاقان
روزگار کے بہترین مواقع : پاکستانی ان 10 ممالک میں سے انتخاب کریں
سندھ بھر میں بورڈز امتحانات میں میگا کرپشن کا انکشاف، بھاری رقوم کے عوض ہزاروں طلبہ کے نتائج تبدیل
سونے کی قیمت میں مسلسل دوسرے روز کمی، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟
بورڈز نے نہم کے سالانہ امتحان 2027کیلئے رجسٹریشن کا شیڈول جاری کر دیا
صحت سینٹرل ڈرگز لیبارٹری کراچی کو WHO پری کوالیفیکیشن حاصل
مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ داخل،2 سے 5 مئی تک شہر میں آندھی اور بارش کا امکان
علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نیا ٹرمینل تکمیل کے آخری مراحل میں داخل
سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی، موسم خوشگوار، آج بھی بارش کا امکان
“اس نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا”، ساس کے ہاتھوں سابق ملکہ حسن کا قتل
لیپ ٹاپ کی رفتار تیز رکھنے کے پانچ طریقے
لاہور میں سیاحت و سرمایہ کاری کا بڑا ایونٹ سج گیا
ملک میں 84 ہزار ایچ آئی وی کیسز، علاج کیلئے مختص فنڈز کے استعمال پر وزیر صحت کو تشویش
اورکزئی طوفانی بارش کا قہر، درجنوں دکانیں، گاڑیاں اور گھر لمحوں میں پانی کی نذر
مئی 2026 پاکستانیوں کے لئے تعطیلات سے بھرپور مہینہ





