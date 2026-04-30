انڈین فلم فیسٹیول میں پاکستانی سینما کی دھوم

لاس اینجلس میں منعقدہ انڈین فلم فیسٹیول میں پاکستانی سینما نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تینوں منتخب فلموں کے لیے اعزازی تذکرے حاصل کر لیے، جسے عالمی سطح پر ایک اہم کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔
برصغیر کی فلموں کے وسیع انتخاب میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والی فلمیں ’’لالی‘‘، ’’گھوسٹ اسکول‘‘ اور ’’پرمیننٹ گیسٹ‘‘ اپنی مضبوط کہانیوں اور منفرد موضوعات کے باعث جیوری کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہیں۔
ہدایتکار سرمد کھوسٹ کی فلم ’’لالی‘‘ اور سیماب گل کی ’’گھوسٹ اسکول‘‘ کو فیچر فلم کی کیٹیگری میں اعزازی تذکرہ دیا گیا، جبکہ ثناء جعفری کی مختصر فلم ’’پرمیننٹ گیسٹ‘‘ نے شارٹ فلم کی کیٹیگری میں یہی اعزاز اپنے نام کیا۔
فلم ’’لالی‘‘ ایک ڈارک کامیڈی ہے جو ازدواجی تعلقات میں موجود خوف، عدم تحفظ اور سماجی دباؤ جیسے موضوعات کو اجاگر کرتی ہے۔ کہانی زیبا نامی کردار کے گرد گھومتی ہے، جس کے ماضی سے جڑی پراسرار اموات اسے معاشرتی بدشگونی کی علامت بنا دیتی ہیں۔ یہ فلم اس سے قبل برلن انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں بھی پیش کی جا چکی ہے، جہاں اسے مکمل پاکستانی کاسٹ اور عملے کے ساتھ نمائش کا اعزاز حاصل ہوا۔